Ci avviciniamo a grandi passi verso il Natale. Sale l’attesa e tutti consultano con grande trepidazione i vari siti meteo, compreso il nostro, alla ricerca di notizie più o meno precise sul meteo natalizio. Verrà o meno il grande freddo? E il sogno della neve, per grandi e non solo piccini, si potrà realizzare?

Va subito evidenziato che in questo momento non c’è ancora una linea di tendenza ben definita. Un po’ di freddo affluirà sull’Italia nel prossimo weekend, mentre poi per i giorni delle festività le incognite sono innumerevoli e non permettono di esprimere una tendenza attendibile.

Il desidero comune a molti lettori sarebbe quello di un Natale all’insegna del freddo e della neve Probabilmente, come si scrisse una volta, nell’immaginario collettivo c’è il Natale delle fiabe e viene inevitabilmente associato ad un’atmosfera candidamente bianca.

Questo scenario viene quasi sempre a cozzare con la realtà. Siamo in Italia, non dimentichiamolo. Il Natale è sempre più spesso mite, talvolta anticiclonico, ma quasi mai con la neve almeno sulle pianure. Per trovare il Natale con la neve bisogna tornare indietro, quello del 25 dicembre 2000 è uno degli ultimi eventi.

Per vedere la neve al suolo ci sarebbero le località sciistiche, questo è vero, ma vuoi mettere il fascino della neve che cade dal cielo? Dicevamo, siamo pur sempre in Italia e statistica vuole che sia più facile osservare altre condizioni meteo. Non certo nevicate diffuse.

Eppure quest’anno le premesse sono piuttosto promettenti. Volendo ci sarebbero le basi affinché qualcosa d’interessante, in termini di freddo e neve, possa verificarsi in quel periodo. Non ci stiamo riferendo per forza al Natale, ma a tutto il periodo delle festività.

Non è infatti soltanto il Natale ad accendere la fantasia. Più in generale sono le festività a richiamare alla mente certe immagini. Proiettando quel che potrebbe accadere da qui a inizio gennaio, la neve potrebbe starci. Il freddo o il gelo russo potrebbero infatti dilagare sull’Italia come ai vecchi tempi.