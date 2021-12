In un’epoca governata, manco a dirlo, dal riscaldamento globale e dai cambiamenti climatici l’unica possibilità di salvezza è il gelo. Sì, perché nel nostro mondo, quello meteo ovviamente, quando si sente parlare di gelo succedere qualcosa d’incredibile.

Tutti corrono ad informarsi, tutti a leggere articoli, a guardare mappe, tutti a cercare di interpretare i modelli previsionali. Chissà perché è un evento che si attende con ansia, soprattutto nella comunità dei meteo appassionati. Ma anche chi non è amante del gelo ha necessità di informarsi.

Sì, perché condizioni meteo climatiche di quel tipo necessitano di preparazione. Guai a farsi trovare impreparati, sarebbe un grosso errore. Uscire di casa senza sapere che la temperatura esterna sarà sotto lo zero non è salutare, nemmeno piacevoli (se non si è coperti adeguatamente).

Gelo quindi, gelo come ancora di salvezza. Ma salvezza da cosa? Beh, salvezza dalla frenesia del clima moderno, da tutto quel caldo anomalo che puntualmente viene a farci visita anche quando dovrebbe starsene in altri luoghi. Ovviamente non il caldo d’Estate, ma quando d’Inverno iniziamo a registrare temperature massime superiori a 15°C, peggio ancora prossime ai 20°C, scordatevi che sia normale.

Non ci stancheremo mai di ripeterlo: anomalie di quel tipo non fanno mai bene, né d’Estate né d’Inverno. Ma neppure in Primavera e in Autunno. Perché poi, lo sappiamo, gli eccessi di calore si pagano a caro prezzo. Ricordate ottobre? Ricordate novembre? Ecco, se il caldo estivo è eccessivo paghiamo pegno con piogge decisamente maldestre.

Non crediate che d’Inverno sia diverso. Sarà bene tenere a bada la voglia d’aria mite, la voglia di sole, la voglia di bel tempo perché si rischia di dover pagare dazio alle prime incursioni d’aria fredda. Meglio che venga il freddo, pure il gelo, perché d’altronde è questa la normalità invernale, mica la frequente mitezza degli ultimi decenni.

Gli Inverni di una volta, che piaccia o no, non ci sono più. Ma chissà che, nonostante tutto quel che sappiamo in termini di riscaldamento globale, quest’anno non stia accadendo qualcosa che possa riconsegnarci nelle vere mani invernali. Vedremo, il tempo sarà maestro.