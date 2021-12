Avrete probabilmente sentito parlare di epoca dal meteo molto freddo che ebbe inizio nel XV secolo alla metà del XIX secolo. Ebbene, tale fase fu innescata da condizioni insolitamente calde. Una nuova ricerca dell’Università del Massachusetts Amherst propone una nuova risposta ad un enigma della climatologia storica. La domanda che si sono posti in molti è che cosa ha causato la Piccola Era Glaciale? Si sono fatte teorie correlate alle macchie solari, tra cui il minimo di Maunder. Teoria credibile, ma che ha posto altri dubbi.

Il minimo di Maunder è il nome dato al periodo che va circa dal 1645 al 1715 quando si ebbe un’attività solare molto scarsa, ovvero una situazione in cui il numero di macchie solari presenti sulla fotosfera solare divenne estremamente basso. Ma tale teoria non è avvalorata da tutti gli studiosi, ed ecco che viene pubblicata una ricerca molto ampia dal Massachusetts Amherst. Per altro, con l’ausilio di dati certi, elaborati. Insomma, uno studio giudicato altamente credibile, anche alla luce di un altro che prospetta il rischio di improvvise ondate di gelo eccezionale in risposta al riscaldamento dell’Artico.

La risposta, quindi, è un paradosso: il riscaldamento.

Sul fatto che il riscaldamento, ovvero, una fase dal clima caldo, possa innescare fluttuazioni climatiche verso il raffreddamento, è avvalorata anche da altri istituti di ricerca. Ad esempio, il già da noi citato riscaldamento dell’Artico, che innescherebbe le anomale ondate di gelo sparse nel nostro Emisfero, con una stranezza inspiegabile, per ora che queste evitano l’Europa.

La Piccola Era Glaciale è stato uno dei periodi più freddi degli ultimi 10.000 anni, una fase di raffreddamento particolarmente pronunciato nella regione del Nord Atlantico che ha influenzato pesantemente il clima europeo e italiano.

Tale lunga ondata di freddo, sul preciso ordine temporale ne discutono gli studiosi, ma sembra essere iniziata circa 600 anni fa, è stata responsabile della perdita di raccolti, fame, carestie e pandemie in tutta Europa, provocando miseria e morte per milioni di persone.

Le dinamiche atmosferiche e delle correnti marine che hanno portato a questo stato climatico rigido sono rimasti incerte per decenni. Un nuovo articolo pubblicato di recente su Science Advances fornisce un quadro aggiornato degli eventi che hanno portato alla Piccola Era Glaciale. Sorprendentemente, il raffreddamento sembra essere stato innescato da un episodio insolitamente caldo, forse conseguente al caldo periodo del Medio Evo, anch’esso incerto per le sue cause.

Un ricercatore e docente in geoscienze presso UMass Amherst e Raymond Bradley e l’illustre professore di geoscienze presso UMass Amherst, hanno iniziato a esaminare attentamente la ricostruzione di 3000 anni delle temperature della superficie del mare del Nord Atlantico. Questa precedente ricerca era disponibile negli Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze, pubblicata nel 2020.

Osservando i dati storici hanno notato qualcosa di sorprendente: un improvviso cambiamento da condizioni molto calde alla fine del 1300 a condizioni fredde senza precedenti all’inizio del 1400, il tutto accaduto in solo 20 anni.

Avete ben inteso, c’è stato un raffreddamento intensissimo in soli 20 anni.

Utilizzando innumerevoli documenti sulle condizioni meteo marine, Lapointe e Bradley rilevarono che c’era stato un trasferimento anomalo e molto intenso di acqua calda verso nord alla fine del 1300 che raggiunse il picco intorno al 1380. Un picco anche correlato della Corrente del Golfo.

Le acque a sud della Groenlandia e dei mari nordici divennero molto più calde del solito. È presumibile che ciò abbia interferito anche con la calotta polare.

Da tener conto che perennemente, eccetto durante le grandi Ere Glaciali, c’è sempre un trasferimento di acqua calda dai tropici all’Artico. Si tratta del noto processo chiamato AMOC (Atlantic Meridional Overturning Circulation).

Una sorta di nastro trasportatore planetario sottomarino.

L’acqua calda dei tropici scorre a nord lungo la costa del Nord Europa, e quando raggiunge latitudini più elevate e incontra acque artiche più fredde, perde calore e diventa più densa facendo affondare l’acqua sul fondo dell’Oceano. Questa formazione di acque profonde scorre poi a sud lungo la costa del Nord America e continua a circolare in tutto il mondo.

Ma alla fine del 1300, l’AMOC si rafforzò in modo importante, il che significa che acqua molto più calda del solito si stava spostando a nord. Ciò a sua volta causava una rapida perdita di ghiaccio artico. Nel corso di alcuni decenni, tra la fine del 1300 e il 1400, enormi quantità di ghiaccio furono rilasciate nell’Atlantico settentrionale, il che non solo raffreddò le acque del Nord Atlantico, ma diluì anche la loro salinità, causando infine il collasso dell’AMOC.

Un crollo di tal corrente che innescò un raffreddamento, e l’avvio di una fase rigida.

Tra gli anni ’60 e ’80 del secolo scorso abbiamo e assistito a un rapido rafforzamento dell’AMOC che è fu correlato ad una persistente alta pressione sopra la Groenlandia. Lapointe e Bradley pensano che la stessa situazione atmosferica si sia verificata appena prima della Piccola Era Glaciale. Ma una tal anomalia ritengono si sia manifestata attorno al 1380. Lapointe individua questi cambiamenti anche nel tronco degli alberi.

I ricercatori hanno confrontato le loro scoperte con un nuovo record di attività solare rivelato dagli isotopi del radiocarbonio conservati negli anelli degli alberi, e hanno scoperto che un’attività solare insolitamente elevata è stata registrata alla fine del 1300.

Un’attività solare come questa tende a portare a un’elevata pressione atmosferica sulla Groenlandia.

Allo stesso tempo, sulla Terra si verificavano meno eruzioni vulcaniche, il che significa che c’era meno cenere nell’aria. Un’atmosfera “più pulita” significava che il pianeta era più reattivo ai cambiamenti del Sole. Quindi l’effetto dell’elevata attività solare sulla circolazione atmosferica nel Nord Atlantico è stato particolarmente forte”, ha affermato Lapointe.

Lapointe e Bradley si sono chiesti se un evento di raffreddamento così improvviso potrebbe ripetersi nella nostra epoca di cambiamenti climatici globali. Notano che ora c’è molto meno ghiaccio marino artico a causa del riscaldamento globale, quindi un evento del genere nei primi anni del 1400, che coinvolga il trasporto di ghiaccio marino, è improbabile.

Tuttavia, dobbiamo tenere d’occhio l’accumulo di acqua dolce nel Mare di Beaufort (a nord dell’Alaska) che è aumentato del 40% negli ultimi due decenni. La sua esportazione nel Nord Atlantico subpolare potrebbe avere un forte impatto sulla circolazione oceanica. Inoltre, i periodi persistenti di alta pressione sulla Groenlandia in estate sono stati molto più frequenti negli ultimi dieci anni e sono collegati allo scioglimento dei ghiacci da record.

I modelli climatici non catturano questi eventi in modo affidabile e quindi potremmo sottovalutare la futura perdita di ghiaccio dalla calotta glaciale, con più acqua dolce che entra nel Nord Atlantico, portando potenzialmente a un indebolimento o al collasso dell’AMOC. Gli autori concludono che c’è un urgente bisogno di affrontare queste incertezze.

Credit: Francois Lapointe e Raymond S. Bradley, 15 dicembre 2021, Science Advances. Una ricerca è stata supportata da un finanziamento della National Science Foundation.