In un’epoca in cui il riscaldamento globale ci ha portato a vivere temperature più miti rispetto al passato, a inverni solitamente anonimi, caratterizzati da lunghi periodi di bel tempo, l’arrivo di aria fredda come quella prospettata dai modelli matematici, rammentiamo che siamo sempre in un ambito di previsione da confermare, andrebbe a creare grossi disagi soprattutto la circolazione stradale, ma non solo.

Alla fine di novembre una tempesta di neve ha interessato i monti della Sardegna, con un blackout durato 36 ore che è stato subito da migliaia di utenze in provincia di Nuoro. Ciò evidenzia come siamo fragili agli eventi meteo estremi.

Qualche anno fa, al termine di un lungo fine settimana dell’Immacolata, Italia settentrionale fu interessata da una diffusa nevicata. Le autostrade semi-paralizzarono il traffico, migliaia di automobilisti non avevano rispettato le norme vigenti che sono quelle di essere attrezzati per la stagione invernale per le proprie auto. Chi aveva programmato di tornare a casa entro il tardo pomeriggio, riuscì ad arrivare al proprio domicilio il mattino dopo. Fu una vera e propria emergenza metereologica.

Ma non è solo in Italia che succedono queste situazioni, abbiamo spesso notizie che anche in Paesi ben più frequentati dalla neve, si verificano disagi piuttosto importanti nel traffico automobilistico.

Con i cambiamenti climatici ci stiamo abituando a un clima più mite soprattutto in Europa, dove secondo gli istituti principali che studiano il clima (Copernicus), la temperatura è salita del periodo pre-industriale di circa 2,4 °C. Ma è soprattutto negli ultimi due decenni che stiamo osservando una minor frequenza di eventi di freddo intenso. Sono diminuite anche le ondate di freddo provenienti dalla Russia. Rammentiamo che nel nostro continente, il gran freddo giunge da est, non da nord ovest come capita nel Nord America. Tutto ciò dipende da una conformazione geografica del nostro continente, che a nord-ovest ha l’Oceano Atlantico con la Corrente del Golfo che ne mitiga il clima invernale, mentre nel Nord America che hanno il Canada che durante la stagione invernale diventa un congelatore.

Ed ecco spiegato perché nel Nord America sono molto più frequenti che in Europa le ondate di freddo durante la stagione invernale, e a parità di latitudine, nevica molto più spesso. Parliamo soprattutto del settore centro-orientale e delle relative le aree costiere. Pensate che New York, aggredita numerose volte all’anno da tempeste di neve e temperature atroci per il grande freddo, si trova la stessa latitudine di Napoli, dove la neve è un evento meteo estremamente raro.

Recentemente uno studio ha evidenziato come il riscaldamento della regione polare porterà a un aumento di frequenza ma soprattutto di intensità delle ondate di gelo nel nostro emisfero. Non sappiamo se questo avrà influenza che in Europa, però nel Nord America e in Asia sta già succedendo.