METEO SINO AL 19 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Come nelle attese, l’anticiclone ha preso il sopravvento e il meteo si è capovolto dopo un lungo periodo segnato da maltempo e clima invernale. La stabilità atmosferica si è affermata sull’Italia, grazie all’imponente anticiclone che occupa peraltro un’ampia parte dell’Europa Centro-Occidentale, sbarrando la strada alle perturbazioni.

L’Italia si viene a trovare lungo il bordo orientale dell’anticiclone. Lievi e persistenti infiltrazioni d’aria fredda apporteranno qualche disturbo lungo l’estremo Sud e l’Adriatico. Quest’alta pressione durerà per circa 6-7 giorni e proprio sul finire della settimana aria decisamente più fredda scenderà sull’Europa Orientale e potrà coinvolgere in parte anche la nostra Penisola.

TRA METEO SOLEGGIATO E RITORNO DELLE NEBBIE

La rimonta anticiclonica è attesa in deciso consolidamento ed il sole tenderà a divenire dominatore quasi incontrastato della scena. Una residua variabilità indugerà all’estremo Sud, dove resisteranno refoli d’aria fredda da nord-est nei primi giorni della settimana. Si tratterà di disturbi di poco conto, con addensamenti probabilmente incapaci di dar luogo a fenomeni significativi.

In linea generale, avremo comunque giornate perlopiù soleggiate su gran parte d’Italia, ma in un contesto localmente nebbioso sulle pianure del Nord Italia. La maggiore influenza dell’alta pressione si avrà soprattutto al Centro-Nord durante l’intero arco della settimana, in virtù dei massimi barici attesi sull’Europa Centrale.

CULMINE ANTICICLONE A META’ SETTIMANA, FREDDO NEI BASSI STRATI

Quest’alta pressione sarà alimentata da una massa d’aria più calda in quota, mentre aria più fredda ristagnerà nei bassi strati, come sovente accade con le alte pressioni nel periodo invernale, dando luogo al fenomeno delle inversioni termiche. Ciò vuol dire che ritroveremo temperature notturne più rigide sulle pianure e sulle vallate piuttosto che in montagna, soprattutto al Centro-Nord.

Lo strapotere dell’anticiclone raggiungerà la fase culminante verso metà settimana. Successivamente il cuore dell’alta pressione tenderà lievemente a spostarsi tra il Regno Unito e il Mare del Nord, arretrando quindi il proprio baricentro più ad ovest e più a nord. Ne conseguirà una discesa di correnti fredde verso l’Europa Orientale, il Mar Nero e i Balcani.

RAFFREDDAMENTO VERSO IL WEEKEND SU PARTE D’ITALIA

La discesa fredda sull’Europa Orientale potrebbe approssimarsi verso l’Italia, anche se è una linea di tendenza ancora da definire. Il flusso freddo giungerebbe con moto retrogrado a coinvolgere più direttamente le regioni adriatiche ed il Sud. Questa dinamica, se confermata, andrebbe a causare un moderato raffreddamento sulle zone più esposte ai venti nord-orientali.

Non si avrebbe nessun particolare scossone meteo, almeno in questa fase, in quanto l’alta pressione continuerà a mostrare una certa tenuta e non subirà un totale cedimento. Il periodo antecedente al Natale potrebbe vedere l’anticiclone sbilanciarsi ulteriormente più a nord, con l’Italia pertanto sempre più vulnerabili a potenziali discese d’aria più fredda dalle alte latitudini.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Non è esclusa una discesa d’aria artica più intensa a ridosso di Natale che, dovesse seguire una traiettoria più occidentale, potrebbe investire anche la nostra Penisola. Si tratterebbe in questo caso d’aria più rigida nei bassi strati, in quanto proverrà da zone continentali che si sono raffreddate in modo importante nelle ultime settimane.