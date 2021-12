METEO SINO AL 14 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Il previsto maltempo dell’Immacolata è puntualmente entrato in azione, con meteo dal sapore invernale al Nord dove nevica diffusamente fino in pianura sulla Val Padana centro-occidentale. Le nevicate sono agevolate dallo scorrimento d’aria umida al di sopra di un cuscinetto freddo, formatosi a seguito dell’afflusso artico dei giorni passati.

La perturbazione sta raggiungendo anche il Centro-Sud, dove però si fa sentire l’afflusso d’aria più mite, ma si tratterà di un rialzo termico temporaneo. Correnti più fredde entreranno di nuovo in azione fin da giovedì e poi anche negli ultimi giorni della settimana, quando ci sarà la lenta evoluzione di un profondo vortice depressionario sull’Italia.

ALTRA PIOGGIA E NEVE A BASSA QUOTA DOPO IMMACOLATA

Dopo aver colpito il Nord, il maltempo si concentrerà al Centro-Sud ed Isole nella giornata di giovedì 9 dicembre. Correnti più fredde, d’estrazione artica, riprenderanno ad affluire lungo la Penisola, spodestando l’aria più mite affluita in precedenza. La quota neve è attesa quindi in calo fino alla collina sul Centro Italia, specie durante i rovesci più intensi.

Le condizioni meteo sono previste in miglioramento al Nord, dopo le nevicate dell’Immacolata. Qualche precipitazione, nella prima parte della giornata, interesserà Emilia, Bassa Lombardia e parte del del Nord-Est. I fenomeno potranno assumere carattere nevoso fino a bassissima quota, se non in pianura.

PROFONDO VORTICE DA VENERDI’ CON MALTEMPO INVERNALE

Non si prevede nulla di buono nemmeno per gli ultimi giorni della settimana. Una circolazione ciclonica si rinnoverà sui mari italiani, ancora alimentata da impulsi d’aria fredda da nord. L’ennesimo fronte perturbato accompagnerà il vortice, risultando più attivo al Centro-Sud dove sono attese condizioni di maltempo con piogge e temporali.

Il fronte risalirà verso parte del Nord Italia, con fenomeni nevosi anche a bassa quota soprattutto in Emilia Romagna e localmente anche tra Basso Veneto e sud della Lombardia. La neve scenderà in collina sul Centro Italia, con sconfinamenti a quote basse soprattutto tra Toscana, Umbria e Marche. La neve cadrà invece solo in montagna al Sud.

WEEKEND DI FREDDO ARTICO, ANCORA METEO INSTABILE

La giornata di sabato sarà invernale per tutta Italia, con il vortice ciclonico che si sposterà sul basso versante adriatico, richiamando correnti più fredde da nord-nord/est. Il maltempo interesserà più direttamente le regioni adriatiche e quelle del Sud, con nevicate fino a bassa quota sull’Appennino Centrale e oltre i 600/800 metri al Meridione.

Un progressivo miglioramento da ovest si affermerà in modo più netto domenica, con l’instabilità che agirà ancora sulle regioni più meridionali dove si attendono ulteriori rovesci e nevicate in collina. Il bel tempo sul resto d’Italia sarà determinato dall’arrivo da ovest dell’anticiclone, che porterà ad una svolta dopo tante perturbazioni.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’espansione dell’anticiclone sul Mediterraneo dovrebbe consolidarsi ulteriormente nei primi giorni della prossima settimana e verrà favorita dall’intensificazione del flusso delle correnti occidentali alle medie e alte latitudini. L’Italia rimarrà però esposta a flussi d’aria più fredda, nei bassi strati, dai quadranti nord-orientali, con clima che quindi dovrebbe mantenersi decisamente invernale.