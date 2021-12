METEO SINO AL 22 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Continua il meteo stabile sull’Italia e su oltre mezza Europa, per via di un potente anticiclone in ulteriore rinforzo. Il cuore dell’anticiclone tende a migrare più a nord, verso il Regno Unito, dove la pressione si porterà fin oltre i 1040 hPa nel weekend. Questo spostamento dell’anticiclone favorirà la discesa di masse d’aria fredda artica sull’Europa Orientale.

Il flusso freddo scorrerà lungo il bordo orientale dell’anticiclone e farà rotta sui Balcani, per lambire anche l’Italia nel weekend. A risentire del raffreddamento saranno principalmente le regioni meridionali, dove si avrà anche un modesto aumento dell’instabilità con qualche possibile fenomeno nevoso a bassa quota.

WEEKEND CON RAFFREDDAMENTO SU PARTE D’ITALIA

Il cuore dell’alta pressione europea tenderà a spostare il proprio baricentro più ad ovest e più a nord. Ne conseguirà una discesa di correnti fredde sull’Europa Orientale in parziale spinta verso l’Italia. Il flusso d’aria fredda coinvolgere più direttamente le regioni adriatiche ed il Sud nel corso del weekend, ma non è atteso alcun peggioramento degno di nota

Il calo termico sarà maggiormente avvertito sulle zone più esposte ai venti nord-orientali, che rinforzeranno in modo importante su parte dell’Adriatico e sulle regioni meridionali. Saranno possibili delle nevicate fino a bassa quota in Appennino, ma saranno fenomeni sporadici di debole entità, trattandosi di una circolazione d’aria secca.

METEO SETTIMANA DI NATALE, NUOVA EVOLUZIONE

Una massa d’aria molto più gelida inizierà ad avanzare dalla Russia verso l’Europa Centro-Orientale. L’anticiclone si manterrà sbilanciato molto a nord puntando il Mar di Norvegia e la Scandinavia nei giorno prima di Natale. In Italia ci sarà solo un marginale afflusso di correnti fredde da nord, in un contesto ancora anticiclonico.

Il lago d’aria gelida tenderà a concentrare il proprio raggio d’azione tra le nazioni settentrionali ed orientali dell’Europa. Probabilmente non ci sarà alcun netto sfondamento verso ovest, in quanto le correnti atlantiche riusciranno a bucare il blocco anticiclonico per dirigersi verso parte dell’Europa Occidentale e sul Mediterraneo.

TORNANO LE PIOGGE SULL’ITALIA, GELO RITRATTATO

L’inserimento delle correnti atlantiche verso l’Europa Sud-Occidentale ed il Mediterraneo si contrapporrà all’avanzata del nucleo d’aria gelida presente tra la Scandinavia e l’Europa dell’Est. In Italia prevarrà quindi una circolazione umida atlantica, che prenderà piede nei giorni immediatamente precedenti al Natale.

Le piogge torneranno da ovest tra l’antivigilia e la Vigilia di Natale, in un contesto relativamente mite per via di correnti sud-occidentali. Solo sul Nord Italia potrebbe giungere qualche sbuffo d’aria fredda dai quadranti orientali, con possibili nevicate a quote relativamente basse. Al momento non è però attesa alcuna nevicata in pianura.

ULTERIORI TENDENZE METEO

L’Italia non verrà quindi coinvolta, almeno in una prima fase, dal gelo russo che colpirà le aree settentrionali e centro-orientali europee. Resta in bilico l’evoluzione tra il Natale e il Capodanno. Tutto può ancora succedere, in quanto queste evoluzioni, che vedono spostamenti con moto retrogrado di masse d’aria gelide russe, sono estremamente difficili da inquadrare.