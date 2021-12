METEO SINO ALL’8 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Una nuova saccatura si sta scavando sul Mediterraneo Centro-Occidentale ed accompagna l’ennesima perturbazione che causa meteo avverso di stampo invernale. Correnti artiche alimentano questo canale depressionario e si ripropongono sull’Italia al seguito del fronte, con temperature nuovamente in calo.

La nostra Penisola resterà esposta a continui affondi perturbati dal Nord Atlantico e dal Nord Europa. Una nuova irruzione artica investirà gran parte d’Italia tra domenica e lunedì, accompagnando l’ennesima fase di maltempo che caratterizzerà il weekend. Ci sarà occasione per nevicate anche a quote diffusamente collinari.

DA UNA PERTURBAZIONE ALL’ALTRA

La dinamicità meteo vedrà susseguirsi rapido delle perturbazioni. Nella giornata di venerdì il maltempo si porterà al Sud ed insisterà anche sulle regioni centrali adriatiche, con piogge e rovesci di maggiore intensità tra Calabria e nord Sicilia. Qualche rovescio residuo interesserà la Sardegna in mattinata. Nevicate cadranno fino attorno agli 800 metri sull’Appennino Centrale ed in Sardegna.

Sul Sud la quota neve sarà più elevata ma tenderà a calare fin sotto i 1000 metri. Sul resto d’Italia domineranno fin da subito ampie schiarite, salvo residui addensamenti e qualche precipitazione tra Emilia e Romagna, nevosa già in collina. La tregua durerà poco, con nuovo peggioramento nel corso di sabato a partire dalle Alpi, Liguria, Toscana e poi anche il medio versante tirrenico.

NUOVO IMPULSO FREDDO POLARE DOMENICA

Nuova aria fredda d’estrazione artica accompagnerà l’evoluzione del vortice ciclonico di venerdì verso il Sud Italia e lo Ionio. L’irruzione delle correnti di Grecale e Tramontana porterà quindi un nuovo calo termico. L’Italia rimarrà esposta ad una serie di incursioni perturbate sospinte da massa d’aria fredda nord-atlantica e artica, a conferma di una fase prettamente invernale.

Un nuovo fronte dal Nord Europa entrerà in azione a cavallo fra sabato domenica, con un peggioramento ancora una volta più attivo al Centro-Sud, mentre il Nord sarà più protetto dalla barriera alpina. La neve calerà di quota in Appennino, dopo un iniziale rialzo, e si riporterà fino a quote collinari.

SORPRESE NEVOSE PER L’IMMACOLATA

L’incursione fredda e perturbata, attesa nel corso del weekend, sarà favorita dal permanere di un blocco anticiclonico in pieno Atlantico, lo stesso che ha già consentito alle precedenti irruzioni fredde di penetrare verso il Mediterraneo. Il clima invernale caratterizzerà l’avvio di settimana, con l’aria fredda che dilagherà su tutta Italia e meteo instabile al Centro-Sud.

Le schiarite che subentreranno al seguito del fronte favoriranno gelate notturne anche in pianura al Centro-Nord. L’ennesima perturbazione potrebbe poi giungere proprio per l’8 dicembre, sospinta da correnti umide che andranno a scorrere sopra l’aria fredda affluita in precedenza. C’è la possibilità di nevicate localmente fino in pianura sulla Val Padana.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il peggioramento meteo atteso per l’Immacolata riguarderà anche il Centro-Sud e tenderà a persistere anche nei giorni a seguire. Le temperature tuttavia tenderanno a risalire ovunque, per l’afflusso di correnti più miti ed umide meridionali, in quanto la saccatura questa volta sprofonderà ad ovest della nostra Penisola.