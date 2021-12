METEO SINO AL 18 DICEMBRE 2021, ANALISI E PREVISIONE

Residue condizioni d’instabilità persistono sulle regioni meridionali, ma il meteo è in progressivo miglioramento. L’area ciclonica, che continua a richiamare aria fredda dal Nord Europa, si è spostata sui Balcani ma influenza ancora marginalmente parte dell’Italia prima che l’anticiclone riesca a prendere il sopravvento.

Nel corso della nuova settimana l’anticiclone si ergerà al ruolo di protagonista non solo sull’Italia, ma anche su buona parte d’Europa. I massimi anticicloni tenderanno a radicarsi sulle nazioni centrali del Continente. Quest’alta pressione sarà piuttosto longeva, ma sul finire della settimana potrebbe cedere sul lato orientale per un’incursione d’aria artica che forse lambirà anche l’Italia.

VIA IL MALTEMPO E SPAZIO ALL’ANTICICLONE

Il miglioramento si completerà per tutta Italia in avvio di settimana e sarà determinato dalla rimonta da ovest dell’anticiclone, che scalzerà il vortice verso levante e porterà finalmente ad una svolta dopo il maltempo quasi senza sosta delle ultime settimane. La rimonta anticiclonica entrerà nel vivo ad inizio settimana, quando il sole tenderà a divenire dominatore incontrastato della scena.

Una residua variabilità indugerà tra regioni orientali ed estremo Sud, dove resisteranno refoli d’aria fredda da nord-est nei primi giorni della settimana. Si tratterà di disturbi di poco conto, con addensamenti probabilmente incapaci di dar luogo a fenomeni degni di nota. Sul resto d’Italia la stabilità dominerà incontrastata, con ritorno delle nebbie e di inversioni termiche in Val Padana.

ALTA PRESSIONE LONGEVA, CHIUSA PORTA ALLE PERTURBAZIONI

Il campo di alta pressione conquisterà solo l’Italia, ma anche diverse nazioni dell’Europa Centro-Occidentale, sbarrando la strada al flusso atlantico ma anche alle irruzioni fredde da nord, dirottate sul lato orientale del Continente. La maggiore influenza dell’alta pressione si avrà soprattutto al Centro-Nord durante la settimana, in virtù dei massimi barici attesi poco a nord delle Alpi.

La mitezza in quota si contrapporrà a forti inversioni termiche nei bassi strati, con gelate notturne sulla Val Padana dove si presenteranno fitti banchi di nebbia, localmente persistenti. Qualche lieve insidia permarrà al Sud. L’affermazione dell’anticiclone sul comparto euro-mediterraneo dovrebbe raggiungere la fase culminante attorno a metà settimana.

PRIMI CENNI DI CAMBIAMENTO VERSO IL WEEKEND

Nella seconda parte della settimana il cuore dell’alta pressione tenderà lievemente a spostarsi tra il Regno Unito e il Mare del Nord, arretrando quindi il proprio baricentro più ad ovest e più a nord. Ne conseguirà una discesa di correnti fredde verso l’Europa Orientale, il Mar Nero e i Balcani, con parziale coinvolgimento dell’Italia.

L’aria fredda giungerà con moto retrogrado a coinvolgere più direttamente le regioni adriatiche ed il Sud. Questa dinamica, se confermata, andrebbe a causare un moderato raffreddamento sulle zone più esposte ai venti nord-orientali, ma senza determinare un particolare scossone meteo, in quanto l’alta pressione continuerà a mostrare una certa tenuta.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il periodo antecedente al Natale vedrà ancora l’anticiclone come baluardo sull’Europa Centro-Occidentale e sull’Italia. La struttura anticiclonica potrebbe non essere più così massiccia come nei giorni precedenti. Non è esclusa una discesa d’aria artica più intensa a ridosso di Natale che, dovesse seguire una traiettoria più occidentale, potrebbe investire anche la nostra Penisola.