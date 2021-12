POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche stanno cambiando. Un cambiamento dettato dal graduale smantellamento dell’imponente campo di Alta Pressione che per giorni ha coinvolto le nostre regioni garantendo condizioni di stabilità atmosferica. Lo smantellamento definitivo avverrà sotto Natale e ci aspettiamo un peggioramento del quadro meteorologico.

Prima però spazio a una rapida rasoiata fredda, freddo che proprio in queste ore sta affluendo soprattutto sul bordo orientale della Penisola facendo calare le temperature e provocando qualche precipitazione a carattere sparso.

Non solo, da ovest stanno iniziando ad affluire sbuffi d’aria umida di matrice atlantica, il ché ci conferma che ben presto avremo la miscelazione tra il gelo orientale e il flusso zonale. Su di noi, come detto, a Natale si prospetta un progressivo peggioramento del tempo e la graduale nascita di un’area di bassa pressione dovrebbe condizionare l’ultima settimana dell’anno.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore, come detto, stiamo registrando un abbassamento delle temperature provocato dall’aria gelida che sta impattando l’Europa orientale. Ciò che poteva essere, ovvero un grande evento invernale, si sta risolvendo con un lieve coinvolgimento del nostro Paese e in termini di temperature dopo l’attuale diminuzione nei prossimi giorni ci aspettiamo una rapida risalita in virtù dell’intrusione di aria umida relativamente mite di matrice oceanica.

La fusione tra le due masse d’aria, quella gelida e quella oceanica, darà luogo a un’ampia struttura ciclonica che dovrebbe approfondire un minimo di bassa pressione non distante dalle nostre regioni. Tale depressione dovrebbe colpirci subito dopo Natale, provocando condizioni di diffuso maltempo e un generale calo delle temperature.

Non mancheranno piogge ed anche qualche nevicata a quote relativamente basse. Ma per i dettagli previsionali concernenti quel periodo vi rimandiamo a successivi approfondimenti.

INVERNO, ECCO QUANDO POTREBBE TORNARE

Il nuovo anno, invece, potrebbe metterci difronte a nuove dinamiche invernali. Si dovrebbe approfondire l’argomento riguardante il Vortice Polare ma non è questa la sede adatta. Qui possiamo ipotizzare un trend evolutivo che sembra puntare deciso al ritorno in grande stile dell’Inverno.

Un ritorno che in prima istanza potrebbe avvenire per mano dell’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico. L’Alta Pressione, infatti, potrebbe tornare a spingersi verso nord dirottando l’irruzione verso il Mediterraneo. A livello di tempistiche potremmo essere a ridosso dell’Epifania e potrebbe trattarsi di un’irruzione simile a quella che investì le nostre regioni a fine novembre. Quindi con possibilità di diffuse nevicate a bassa o bassissima quota.

IN CONCLUSIONE

Seguiremo con estrema attenzione le dinamiche atmosferiche che, come detto, sembrano puntare decise verso un’accelerazione invernale in grande stile proprio a inizio del 2022.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.