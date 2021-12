POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Sussiste ancora qualche incertezza in merito a quella che potrebbe essere l’evoluzione meteo climatica delle festività, tuttavia nelle ultime 48 ore i modelli matematici sembrano aver intrapreso la via del maltempo. Maltempo che potrebbe ripresentarsi da ovest, quindi di matrice oceanica ma con una certa componente fredda dettata dall’enorme lago d’aria gelida che si sta formando sull’Europa orientale.

Sì, perché nei prossimi giorni un vero e proprio assalto del gelo coinvolgerà l’Europa centro occidentale a causa del blocco anticiclonico che si sta sviluppando nel cuore del vecchio continente. Rispetto a quanto ipotizzato inizialmente, ovvero un coinvolgimento più o meno importante delle nostre regioni, l’aria gelida dovrebbe proseguire il proprio cammino verso ovest, risucchiata in quella direzione da un approfondimento di un vortice di bassa pressione in pieno Atlantico.

Non escludiamo, comunque, che un minimo apporto d’aria gelida possa verificarsi poco prima di Natale, mentre nel corso del periodo natalizio – sino a fine anno – potrebbe scavarsi un minimo di bassa pressione proprio sui nostri mari.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda l’evoluzione del fine settimana dobbiamo dirvi che l’Alta Pressione – così come già evidenziato nel precedente approfondimento – riuscirà a parare il colpo della prima incursione gelida destinata all’Europa sudorientale.

Il freddo lambirà il Sud Italia, dove le temperature caleranno di parecchi gradi e dove avremo delle precipitazioni sparse che potranno assumere carattere nevoso a bassissima quota. Altrove continuerà a splendere il sole, diciamo che rispetto a quanto stiamo osservando negli ultimi giorni cambierà poco o nulla se non un abbassamento delle temperature massime specie su regioni del Centro e in Sardegna.

Proseguiranno le gelate, così come lo sviluppo di nebbie e nubi basse durante le ore più fredde della notte. Coinvolte principalmente le aree vallive e pianeggianti, ma localmente anche i settori costieri.

FESTIVITA’ INVERNALI

Sotto Natale potremmo assistere a un progressivo peggioramento del tempo. Un’area di bassa pressione proveniente da ovest potrebbe impattare sui settori occidentali della Penisola, provocando condizioni di maltempo a partire dal Nordovest, dalla Sardegna e dai settori tirrenici.

Maltempo che verrà accompagnato da temperature tutto sommato consone al periodo, ciò significa che oltre alle piogge avremo anche delle nevicate sui principali rilievi, ma per quanto riguarda le quote occorrerà attendere di avere ben chiara l’evoluzione barica.

A chi ci chiede se potrebbero esserci sorprese dovuto al gelo orientale la risposta è sì, qualche sorpresa potrebbe esserci. Al momento è bene non dare nulla per scontato, anche perché il gelo proveniente da est sarà tanto e particolarmente intenso, ragion per cui col movimento retrogrado di queste masse d’aria gli intoppi potrebbero essere dietro l’angolo.

IN CONCLUSIONE

La situazione è abbastanza ingarbugliata, le dinamiche atmosferiche che coinvolgono il Vortice Polare sono notevolissime e come detto le sorprese invernali potrebbero essere dietro l’angolo. Già prima di fine anno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.