POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Se ne sta parlando da giorni e col passare del tempo i modelli matematici stanno cercando la quadratura del cerchio provando a ipotizzare gli scenari meteo climatici delle festività natalizie. Cominciamo col dire, confermando quanto affermato 24 ore fa, che potrebbero esserci delle sorprese già nel corso del fine settimana.

Il cambiamento nel posizionamento dell’Alta Pressione delle Azzorre è inquadrabile in un’ampia ridistribuzione barica non soltanto a livello continentale ma addirittura a livello emisferico. Si tratta di dinamiche consuete durante questo periodo, un periodo che vede il Vortice Polare diventare il protagonista assoluto – nel bene o nel male – dell’andamento della stagione invernale.

Diciamo che l’Alta Pressione si disporrà in modo tale da convogliare possenti masse d’aria gelida verso l’Europa orientale, soprattutto nel corso delle festività natalizie. Aria gelida che, già nei prossimi giorni, potrebbe bussare alla porta del Mediterraneo innescando una nuova accelerazione invernale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per gran parte della settimana potremo usufruire della presenza anticiclonico, ciò significa che le condizioni meteo saranno stabili, che splenderà il sole praticamente ovunque eccezion fatta per le tipiche nebbie di stagione, o comunque di foschie e nubi basse che avranno modo di svilupparsi su aree costiere, pianeggianti e vallive durante le ore più fredde della notte e in prossimità dei corsi d’acqua.

Di notte, appunto, continuerà a far freddo complici le forti inversioni termiche che non mancheranno di dar luogo a gelate localmente importanti. Poi, col sole, le temperature saliranno di parecchi gradi e rispetto a qualche giorno fa si starà decisamente meglio.

Per quanto riguarda il fine settimana possiamo dirvi che al Sud quasi certamente arriverà il gran freddo da est e potrebbero esserci delle nevicate a bassissima quota. Da valutare, nei prossimi giorni, i vari aggiustamenti modellistici per capire se l’aria gelida avrà modo di espandersi anche in altre zone del Paese.

FESTIVITA’ A RISCHIO GELO

Dobbiamo necessariamente continuare a parlare di festività a rischio gelo perché come ampiamente evidenziato in apertura masse d’aria gelida invaderanno l’Europa orientale e a seconda del posizionamento dell’Alta Pressione delle Azzorre potrebbero espandersi in direzione delle nostre regioni.

Ipotesi che, a fasi alterne, viene presa seriamente in considerazione un po’ da tutti i centri di calcolo internazionali ma in questo momento entrare nel dettaglio previsionale non è possibile. Andrà inquadrato al meglio l’impianto evolutivo, dopodiché potremo dirvi se effettivamente anche l’Italia rientrerà all’interno di queste gelide manovre.

IN CONCLUSIONE

Quel che è certo è che l’inverno sembra voler accelerare con forza, mostrandoci scenari – a livelli continentale – che non si vedevano da tantissimo tempo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.