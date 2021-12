POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo per entrare nel vivo dell’ennesimo peggioramento meteo, ma sarà l’ultima di una lunga seria iniziata a fine novembre e destinata a concludersi domenica. Si tratterà di un peggioramento provocato da un’irruzione fredda che darà luogo ad altre nevicate a quote interessanti, così come sarà causa di piogge localmente intense, qualche grandinata, vento.

Dopodiché, a partire da lunedì, su tutte le nostre regioni si affaccerà un campo di Alta Pressione che dovrebbe tenerci compagnia almeno per una settimana. Le uniche insidie, sulle quali dovremo tornare non appena avremo più chiara la situazione, potrebbero riguardare le regioni del Sud Italia laddove potrebbe instaurarsi una circolazione fredda secondaria.

Attenzione però, perché sotto Natale la situazione potrebbe cambiare nuovamente. Un cambiamento repentino, che potrebbe portare all’espansione verso nord dell’Alta Pressione e a una poderosa discesa d’aria fredda – se non addirittura gelida – in direzione del Mediterraneo centrale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Sarà un fine settimana perturbato su gran parte del Centro Sud e tra le due Isole Maggiori. Difatti sta arrivando un altro impulso d’aria fredda e stavolta avremo la reazione del Mediterraneo che andrà ad innescare l’approfondimento di un vortice ciclonico secondario sul Tirreno.

Le precipitazioni, come sottolineato in apertura, potrebbero risultare localmente di forte intensità. Prima sui settori tirrenici, poi sulle adriatiche. Continuerà a far freddo, quindi ci aspettiamo nevicate sui rilievi a quote interessanti: localmente collinari sull’Appennino centro settentrionale, attorno agli 800-1000 metri altrove. A tratti, a seconda dell’entità dei fenomeni, potrebbero verificarsi sconfinamenti a quote inferiori.

Al Nord, invece, tempo in miglioramento. Qui si estenderà una propaggine dell’Alta Pressione che poi, a inizio settimana, abbraccerà con convinzione tutte le nostre regioni.

NATALE CON LA NEVE

Da alcuni giorni i modelli matematici in grado di spingersi più in là nel tempo stanno fiutando qualcosa di grosso. Nel corso delle festività natalizie una possente irruzione fredda potrebbe farsi largo sul Mediterraneo, ripristinando condizioni meteo climatiche pienamente invernali. Attenzione, perché potrebbe trattarsi di una dinamica di lunga durata, innescata molto probabilmente da un netto indebolimento del Vortice Polare.

Vortice Polare che potrebbe addirittura collassare, se così fosse potrebbero spalancarsi le porte a una vera e propria ondata di gelo con nevicate diffuse e persistenti. Scenario che dobbiamo prendere in seria considerazione, ma che ovviamente andrà suffragato da ulteriori elementi e soprattutto da conferme modellistiche nel corso della prossima settimana.

IN CONCLUSIONE

Inverno che si appresta a concedersi una pausa per ricaricare le batterie, Inverno che nel corso dell’ultima decade di dicembre potrebbe ripresentarsi più agguerrito che mai.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.