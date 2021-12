POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Da tempo, ormai, stiamo osservando con molta attenzione le complesse dinamiche atmosferiche. Dinamiche che, gradualmente, sembrano condurci verso festività natalizie all’insegna di condizioni meteo climatiche pienamente invernali.

Dinamiche come detto complesse, che come sempre in questo periodo ci portano a monitorare lo stato di salute del Vortice Polare. Non entriamo nei dettagli, tecnici, che esulano da questo tipo di articolo, fatto sta che i modelli matematici – alcuni in particolare – stanno iniziando a fiutare grandi manovre invernali.

Molto, o tutto, dipenderà dal posizione dell’Alta Pressione perché c’è chi attribuisce all’Alta delle Azzorre una collocazione non dissimile dall’attuale e quindi estremamente propizia ad ulteriori incursioni d’aria fredda. Freddo proveniente dal Circolo Polare Artico, ma occhio alle sorprese anche da est.

IL METEO A BREVE TERMINE

In queste ore stiamo registrando un altro impulso d’aria fredda che genera condizioni di maltempo e facilita la discesa di neve a bassa quota. Nelle regioni centrali, ad esempio, si segnalano nevicate a quote collinari.

Tutto finito? Neanche per sogno. L’Immacolata, ad esempio, sarà caratterizzata da un’altra irruzione fredda che porterà copiose nevicate sul Nordovest. Neve che in quel caso si spingerà a quote pianeggianti e potrebbe risultare abbondante. La perturbazione scivolerà poi verso sud, impegnando le regioni centro meridionali ma con quota neve più alta.

Poi, nel weekend, l’ennesima irruzione che potrebbe scavare un vortice di bassa pressione sul Tirreno e da lì ancora maltempo. Dovremo valutare, nei prossimi giorni, la portata dell’irruzione e la quota neve, che ancora una volta potrebbe risultare bassa su varie zone d’Italia.

MIGLIORAMENTO? SI’, NO

C’eravamo lasciati ipotizzando un vero e proprio scossone barico che avrebbe potuto riportare, per un po’ di giorni, l’Alta Pressione sulle nostre regioni. Alcuni centri di calcolo internazionali continuano a mostrarci tale scenario, ma anche in questo caso potrebbe trattarsi di una parentesi in vista di grandi manovre invernali durante le festività natalizie.

Altri, invece, vedono un’Alta Pressione delle Azzorre ancora posizionata a ridosso dell’Europa occidentale e pronta a spingersi verso nord catapultando aria fredda di matrice artica verso l’Italia. Ciò che possiamo dirvi, comunque, è che nell’ultima decade di dicembre potrebbero verificarsi movimenti volti all’intrusione di aria molto fredda da est.

Si tratterebbe di un’occasione propizia per ulteriori nevicate a bassissima quota, stavolta addirittura verso le aree costiere. E’ presto per parlarne, avremo modo e tempo di farlo ma sappiate che l’Inverno pare stia gettando solide fondamenta per una stagione davvero coi fiocchi.

IN CONCLUSIONE

Stagione che continuerà a portarci sorprese, sorprese nevose a bassa o bassissima quota anche nei prossimi giorni. E come detto potrebbe non essere finita qui.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.