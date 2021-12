POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Prima di poter parlare di bel tempo, quindi di un miglioramento più deciso delle condizioni meteo climatiche, dovremo affrontare nuove ondate di maltempo. Anche la settimana dell’Immacolata, che ci porterà ufficialmente all’interno del periodo natalizio, sarà condizionata dal transito di almeno due perturbazioni.

Perturbazioni associate al freddo polare, difatti le temperature si manterranno su valori tipicamente invernali e ciò faciliterà le nevicate a quote interessanti. Occasionalmente potremmo assistere a qualche sconfinamento verso le aree collinari, specie al Centro Nord.

Per quanto riguarda l’Alta Pressione, lo ripetiamo, dovremo pazientare che i modelli matematici si orientino tutti nella stessa direzione. Diciamo che tra metà mese e l’inizio dell’ultima decade potrebbero subentrare novità estremamente importanti, novità orientate dapprima al maltempo e poi al ritorno del freddo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto ci aspettiamo una settimana, quella dell’Immacolata, piuttosto turbolenta. Anzitutto stiamo attendendo una nuova irruzione polare, che transiterà a cavallo tra domenica e lunedì apportando un rapido peggioramento. Peggioramento che scivolerà da nordovest verso sudest, attraversando un po’ tutte le nostre regioni. Avremo piogge localmente intense e ovviamente nevicate sui massicci montuosi.

Dopo una breve tregua, seppur con strascichi instabili qua e là, tra mercoledì e giovedì potrebbe giungere un’altra ampia depressione, anch’essa di matrice polare marittima. Porterà maltempo a partire dalle regioni di ponente, pertanto inizialmente ci aspettiamo un richiamo d’aria umida, dopodiché potrebbe innescare l’approfondimento di un vortice ciclonico secondario proprio sui nostri mari.

La seconda metà della prossima settimana potrebbe risultare perturbata, decisamente. Le temperature, come detto, si manterranno su valori invernali, seppur senza particolari eccessi verso il basso.

MIGLIORAMENTO, MA…

Come sottolineato in apertura dovremo attendere che i modelli matematici intraprendano un’unica direzione, ma grossomodo stiamo assistendo a proiezioni – da qualche giorno – indicanti un miglioramento del tempo attorno a metà dicembre.

L’Alta Pressione, sotto la spinta del Vortice Polare e il conseguente rinforzo delle correnti atlantiche, dovrebbe distendersi sui paralleli ma attenzione all’eventuale isolamento di un vortice ciclonico secondario nelle regioni del Sud e tra le due Isole Maggiori. Tale struttura, se confermata, porterebbe ancora maltempo nelle zone suddette.

Il posizionamento dell’Alta Pressione andrà preso in seria considerazione anche per le manovre successive, quelle per intenderci che potrebbero caratterizzare l’ultima decade di dicembre. La struttura anticiclonica potrebbe estendersi verso nordest provocando l’avvicinamento di aria molto fredda – se non addirittura gelida – verso le nostre regioni.

IN CONCLUSIONE

Un miglioramento, a dicembre, è da mettere in preventivo e qualora dovesse giungere l’Alta Pressione sarebbe ben gradita. Alta Pressione che potrebbe intrattenersi qualche giorno, non di più.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.