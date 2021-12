POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Finora abbiamo commentato dinamiche atmosferiche particolari, quello che a suo tempo fu definito un vero e proprio terremoto barico ha prodotto condizioni meteo climatiche pienamente invernali. L’Alta Pressione delle Azzorre, come ben saprete, si è sbilanciata verso nord e tale azione meridiana è coincisa con lo scivolamento di masse d’aria fredda sul Mediterraneo.

Manovre che non si sono ancora concluse, ma a quanto pare nei prossimi 10 giorni avremo un nuovo cambiamento che potrebbe sfociare in un periodo di bel tempo. Il rinforzo del Vortice Polare, che tuttavia potrebbe risultare temporaneo, tenderà la corda zonale e schiaccerà l’Alta Pressione sui paralleli.

Alta Pressione che in tal modo riuscirà ad allungarsi sulle nostre regioni determinando un miglioramento del quadro meteorologico. Attenzione però, perché oltre a pesare alcune incognite dettate dal possibile isolamento di un vortice ciclonico secondario proprio sui nostri mari, dovremo prestare attenzione agli accadimenti successivi perché si potrebbero gettare le basi per un’azione fredda particolarmente ficcanti durante l’ultima decade di dicembre.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo dovremo farci trovare pronti ai nuovi peggioramenti perché nell’arco di una settimana transiteranno altri impulsi d’aria fredda il primo dei quali è già in corso mentre il successivo entrerà in scena a inizio settimana.

Nel corso del weekend, proprio a causa dell’avvicinamento dell’impulso polare, ci aspettiamo un graduale peggioramento a partire dalle regioni occidentali e in successiva estensione alle altre regioni. Le precipitazioni, carte alla mano, potrebbero risultare localmente intense e sui rilievi potrebbero assumere carattere nevoso a quote interessanti. La quota neve dovrebbe calare decisamente lunedì, allorquando lungo la dorsale appenninica potremmo assistere a qualche nevicata a quote collinari.

Durante l’Immacolata potrebbe transitare un’altra perturbazione, l’ennesima, responsabile di un altro peggioramento. Ma avremo modo di riparlarne dettagliatamente.

MIGLIORAMENTO, MA…

Come sottolineato in apertura un po’ tutti i modelli matematici indicano la via del miglioramento. L’Alta Pressione, sotto l’incalzante Vortice Polare e il conseguente rinforzo delle correnti atlantiche, dovrebbe distendersi sui paralleli ma attenzione all’eventuale isolamento di un vortice ciclonico secondario nelle regioni del Sud e tra le due Isole Maggiori. Tale struttura, se confermata, porterebbe ancora maltempo nelle zone suddette.

Il posizionamento dell’Alta Pressione andrà preso in seria considerazione anche per le manovre successive, perché durante l’ultima decade di dicembre potrebbe estendersi in direzione nordest provocando lo scivolamento di masse d’aria molto fredda dai quadranti orientali. Manovre che potrebbero essere preludio a un nuovo indebolimento del Vortice Polare e conseguentemente al ritorno in grande stile dell’Inverno.

IN CONCLUSIONE

Diciamo che un po’ di bel tempo ci sta, anche perché arriviamo da un mese estremamente piovoso e questo inizio di dicembre non è da meno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.