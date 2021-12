POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Avevamo indicato, alcuni giorni fa, l’Epifania quale snodo cruciale dell’Inverno. Effettivamente, osservando i modelli matematici, le condizioni meteo climatiche potrebbero cambiare proprio in quel periodo, giorno più giorno meno.

In realtà i centri di calcolo internazionali concordano nel proporci un cambiamento qualche giorno, il ché ovviamente significa che l’Anticiclone Africano potrebbe durare un po’ di meno. Un Anticiclone, lo ripetiamo, che prenderà il sopravvento nei prossimi giorni e che ci regalerà giornate dal sapore vagamente primaverile.

Poi però, come paventato nel precedente approfondimento, la situazione potrebbe mutare rapidamente. Lo spostamento della struttura anticiclonica potrebbe coincidere con un affondo d’aria fredda sulle nostre regioni e potrebbe trattarsi di un’irruzione artica capace di riportarci l’Inverno e di imprimere una nuova accelerazione alla stagione invernale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le festività natalizie sono state condizionate, come ben saprete, dal transito di due perturbazioni. Abbiamo avuto precipitazioni localmente abbondanti, soprattutto sui versanti tirrenici, oltre che in Liguria.

In questo momento stiamo già registrando un graduale miglioramento, proprio a partire dai settori occidentale del Paese perché è lì che si affaccerà l’Alta Pressione. Inizialmente dovrebbero esserci ancora delle nevicate sull’arco alpino, copiose, ma a partire da venerdì – ultimo dell’anno – la struttura anticiclonica dovrebbe prendere il sopravvento.

Avremo modo di occuparci dettagliatamente dell’evoluzione del fine settimana, in questa sede non possiamo fare altro che ribadire un possente rialzo delle temperature al punto che ci aspettiamo valori addirittura primaverili. Da Nord a Sud.

Il RITORNO DELL’INVERNO

Riprendendo quanto scritto in apertura non possiamo far altro che confermare un progressivo cambiamento nel corso della prossima settimana. Già prima dell’Epifania, che potrebbe presentarci condizioni meteo climatiche pienamente invernali a causa di un’irruzione d’aria fredda proveniente dal Circolo Polare Artico.

In tal senso sarà fondamentale la ricollocazione della struttura anticiclonica, che si riposizionerà tra le Azzorre e l’Europa occidentale proiettandosi parzialmente verso nord. La manovra potrebbe rappresentare l’antipasto di uno scossone ben più marcato che potrebbe subentrare nella seconda decade di gennaio e che potrebbe sfociare in una pesante ondata di gelo sul comparto europeo. Da valutare, a quel punto, l’eventuale coinvolgimento delle nostre regioni.

IN CONCLUSIONE

La pausa invernale potrebbe durare meno del previsto e visto e considerato che l’Alta Africana porterà anomalie termiche impressionanti dobbiamo considerarla assolutamente una buona notizia. L’Inverno potrebbe prendere il sopravvento per tutta la seconda metà di gennaio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.