POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

In tema di stravolgimenti del trend meteo climatico in divenire, nelle ultime 48 ore abbiamo registrato una sostanziale virata modellistica in direzione di un fine anno all’insegna dell’Alta Pressione.

Non un’Alta Pressione qualsiasi, bensì l’Anticiclone Africano. Significa, lo potrete immaginare, che le temperature potrebbero schizzare verso l’alto. Abbiamo dato un’occhiata alle proiezioni termiche dell’intera Penisola e giungono conferme in tal senso, ma entreremo nei dettagli tra non molto.

Il rinforzo anticiclonico scaturirebbe da un’accelerazione del Vortice Polare, con conseguente intensificazione dell’azione depressionaria oceanica che puntando sulle Azzorre innescherebbe l’impennata africana. Da stabilire, cosa che al momento non possiamo fare, la durata di una fase totalmente anomala.

IL METEO A BREVE TERMINE

Prima però dovremo affrontare un peggioramento, localmente vigoroso. Peggioramento anch’esso innescato dall’Atlantico, che spingendo in direzione ovest provocherà piogge sui settori di ponente del nostro territorio ma che in seguito – nella prima metà della prossima settimana – dovrebbe causare l’approfondimento di un vortice ciclonico in rapido scivolamento lungo lo stivale.

Focalizzando l’attenzione sul fine settimana confermiamo fenomeni di una certa intensità e persistenza tanto tra Liguria centro orientale e Alta Toscana, quanto lungo la fascia tirrenica. Non mancherà occasione per qualche nubifragio, a cui ovviamente andrà prestata attenzione.

Le temperature, come ben saprete, saliranno di diversi gradi per poi scendere rapidamente nella prima parte della prossima settimana. Oscillazioni importanti, oscillazioni comunque tipiche di questo periodo e che dovrebbero sfociare nel forte rialzo termico di fine anno.

INVERNO, INIZIO 2022 AL CALDO

Ovviamente il termine caldo va contestualizzato al periodo, ma tenete conto che le proiezioni termiche – riprendendo quanto scritto in premessa – dovrebbero salire parecchio. Stiamo parlando di anomalie positive imponenti, che potrebbero attestarsi mediamente nell’ordine dei 5-6°C ma che localmente potrebbero sfiorare quota 10°C.

Per darvi un’idea: le massime potrebbero superare, su molte regioni, i 15°C e addirittura in qualche caso ci si potrebbe avvicinare a quota 20°C. Temperature non consone al periodo, temperature che sarebbero più adeguate al periodo primaverile.

Ovviamente tutto andrà confermato, ma il sostanziale allineamento modellistico sembra voler fugare ogni dubbio: l’Anticiclone Africano potrebbe realmente prendere il sopravvento, traghettandoci nel mese di gennaio.

IN CONCLUSIONE

Inverno che a quel punto, facile immaginarlo, si prenderebbe una pausa. Una pausa che potrebbe protrarsi sino all’Epifania, dopodiché la musica potrebbe cambiare, pesantemente. Le dinamiche atmosferiche di cui tanto si parla, ovvero l’evoluzione del Vortice Polare, si stanno confermando e potrebbero condurci verso un gennaio d’altri tempi. Staremo a vedere.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.