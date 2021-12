POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Quello che fino a qualche giorno fa era stato definito – giustamente – un vero e proprio reset barico si sta rivelando estremamente deleterio per le sorti dell’Inverno. Le condizioni meteo climatiche, ora in peggioramento, vireranno con decisione verso l’Anticiclone Africano.

Il Vortice Polare, che sembrava in netta difficoltà, pigerà sull’acceleratore innescando l’approfondimento di un’enorme struttura depressionaria in pieno Atlantico. Struttura che impegnerà parte dell’Europa occidentale, ma al contempo costringerà l’Alta Pressione a spingersi su di noi.

Alta Pressione che potrebbe accompagnarci sino all’Epifania, allorquando il quadro meteo climatico potrebbe nuovamente cambiare. Un cambiamento importante, anzi verrebbe da dire fondamentale per le sorti dell’Inverno e in particolare del mese di gennaio. Seguiteci, ne parleremo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Siamo nel vivo di un peggioramento che sta coinvolgendo i settori tirrenici, oltre a Liguria e Toscana. Peggioramento che sta apportando fenomeni localmente consistenti e che farà da apripista all’ingresso di un vortice ciclonico.

Arriverà dall’Atlantico, transitando dapprima sull’Europa occidentale per poi scivolare sul nostro Paese puntando in direzione della Grecia. Il passaggio sarà rapido, ma non per questo indolore. Difatti confermiamo precipitazioni localmente abbondanti, ancora una volta sui settori tirrenici.

Piogge che si trasferiranno verso il Sud e che in un primo momento dovrebbero coinvolgere anche il Nordest. Sulle Adriatiche, invece, salvo qualche sconfinamento qua e là il tempo dovrebbe essere più asciutto.

SCENARI POCO INVERNALI

E’ evidente che in un contesto dominato dall’Anticiclone Africano ci sarà poco spazio per scenari meteo climatici tipicamente invernali.

A quanto pare, modelli matematici alla mano, la situazione non dovrebbe cambiare minimamente almeno sino ai primi giorni del 2022. Temperature al di sopra delle medie, di parecchi gradi, ci accompagneranno sin verso l’Epifania.

A quel punto il tempo potrebbe cambiare, pesantemente. Una brusca frenata del Vortice Polare potrebbe facilitare la spinta anticiclonica in direzione nord-nordest, con conseguente irruzione d’aria gelida sull’Est Europa. Gelo che potrebbe progredire verso ovest, ma a quel punto dovremo valutare eventuale coinvolgimento delle nostre regioni.

IN CONCLUSIONE

Inverno che sembra destinato a concedersi una pausa, Inverno che al momento non sembra in grado di sferrare un attacco decisivo. Almeno sino a quanto il Vortice Polare non mostrerà le serie difficoltà che ci aspettiamo, ovvero attorno alla Befana.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.