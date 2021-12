Il meteo su Milano vedrà una forte nevicata nel corso della giornata di mercoledì 8 dicembre. Un evento meteo previsto da molti giorni, che potrebbe proseguire per qualche ora della notte con giovedì.

La temperatura in città sarà ideale per la neve, tuttavia a causa dell’isola di calore che è tipica del centro urbano, in alcuni punti la neve accumulerà con maggiori difficoltà.

Un nuovo evento di nevischio o neve è atteso nella giornata di venerdì, si tratterà di una lieve nevicata, con accumulo comunque ancora da verificare.

I giorni successivi vedranno un miglioramento delle condizioni meteo, ma il clima sarà molto rigido a causa della presenza di inversioni termiche; quindi, il freddo tenderà stazionare nei bassi strati dell’atmosfera e si verificheranno delle gelate notturne con la possibilità di foschia e anche nebbie.

Mercoledì 8: coperto con neve. Neve possibile 18 cm. Temperatura da 0°C a 2°C.

Giovedì 9: nubi sparse con foschia. Temperatura da -1°C a 4°C.

Venerdì 10: coperto con nevischio. Neve possibile 2 cm. Temperatura da -2°C a 2°C.

Sabato 11: foschia leggera. Temperatura da 0°C a 6°C.

Domenica 12: foschia leggera. Temperatura da -1°C a 4°C.

Lunedì 13: foschia. Temperatura da -1°C a 3°C.

Martedì 14: foschia. Temperatura da -1°C a 4°C.

Mercoledì 15: foschia. Temperatura da -0°C a 5°C.

Giovedì 16: foschia. Temperatura da 2°C a 6°C.