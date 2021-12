Il meteo su Milano vedrà un aumento della foschia. La giornata di venerdì sarà caratterizzata da condizioni abbastanza buone, anche se il cielo sarà parzialmente velato.

Sabato si sentirà decisamente un clima rigido rispetto alla giornata precedente, infatti atteso un calo termico anche sensibile. Domenica 4 dicembre, il cielo sarà nuvoloso, non è da escludere che dal cielo possa cadere anche qualche timido fiocco di neve, infatti la temperatura si manterrà per tutta la giornata piuttosto bassa, ma tutto sommato abbastanza in linea con le medie tipiche del periodo.

Per domenica è atteso un lieve peggioramento delle condizioni meteo, e non è da escludere anche la caduta di neve o nevischio.

La settimana prossima sarà caratterizzata ancora dall’assenza di precipitazioni. La temperatura si manterrà i valori massimi prossima alla media, invece per quanto concerne quelli minimi avremo valori di poco superiori alla norma. In città si sentirà un aria frizzante, invernale.

Venerdì 3: foschia leggera. Temperatura da 2°C a 10°C.

Sabato 4: nuvoloso. Temperatura da 1°C a 6°C.

Domenica 5: nuvoloso con pioggia e neve. Pioggia e Neve possibile 1 mm/cm. Temperatura da 0°C a 5°C.

Lunedì 6: foschia. Temperatura da -1°C a 6°C.

Martedì 7: quasi sereno. Temperatura da -0°C a 6°C.

Mercoledì 8: coperto. Temperatura da 1°C a 5°C.

Giovedì 9: coperto con foschia. Temperatura da 2°C a 6°C.

Venerdì 10: nuvoloso. Temperatura da 1°C a 5°C.

Sabato 11: foschia leggera. Temperatura da 1°C a 6°C.