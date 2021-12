Il meteo su Bologna vedrà un peggioramento delle condizioni meteo per la giornata di mercoledì 8. A Bologna non è attesa neve, peraltro anche le precipitazioni sembrerebbero non essere previste intense, con quindi la prospettiva di accumuli molto limitati. Durante la notte ci sarà la possibilità di avere una lieve gelata notturna. Farà freddo, ma con temperature in linea con le medie del periodo.

Giovedì le condizioni meteo saranno incerte.

Qualche pioggia invece è attesa per venerdì 10. Di notte c’è la possibilità di una lieve gelata notturna. Un peggioramento delle condizioni meteo è atteso per sabato, tuttavia, la temperatura non dovrebbe essere compatibile con la possibilità di neve in pianura. Questa potrebbe cadere invece in collina.

Seguirà un miglioramento delle condizioni meteo, ma in pianura, a causa dell’ingresso di un anticiclone si potrebbero formare le nebbie e insistere per buona parte della giornata rendendo improvvisamente molto rigido il clima rispetto al periodo precedente. Oltretutto, con pessima visibilità, meteo brumoso e buio. Una condizione meteo che è abbastanza frequente durante la stagione invernale a Bologna.

Mercoledì 8: molto nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Pioggia possibile 2 mm. Temperatura da -1°C a 5°C.

Giovedì 9: nubi sparse, ventoso a tratti. Temperatura da 1°C a 8°C.

Venerdì 10: molto nuvoloso con pioggia, ventoso a tratti. Pioggia possibile 3 mm. Temperatura da -1°C a 8°C.

Sabato 11: nuvoloso con rovesci, ventoso a tratti. Pioggia possibile 22 mm. Temperatura da 2°C a 7°C.

Domenica 12: nebbia. Temperatura da -5°C a 3°C.

Lunedì 13: nebbia. Temperatura da -6°C a 1°C.

Martedì 14: nebbia. Temperatura da -4°C a 1°C.

Mercoledì 15: nebbia. Temperatura da -4°C a 3°C.

Giovedì 16: nebbia. Temperatura da -2°C a 3°C.