Immagine rappresentativa.Una delle scoperte più sensazionali della scienza degli ultimi anni probabilmente è stata quella effettuata nell’America Centrale e più precisamente a Panama. La presenza di rocce mostrano segni di intensa attività vulcanica a Panama in un’area lontana da qualsiasi vulcano attivo, ha creato confusione nella comunità accademica che studia la zona, e che da decenni cerca di scoprire la sua origine.

In questo luogo è stata scoperta una galleria di origine vulcanica, e fin qui tutto normale se non fosse che a Panama, come detto, non esistono segni di attività vulcanica.

Questo è quello che ha mandato inizialmente in confusione i ricercatori, in quanto hanno scoperto un’immensa galleria sotterranea lunga 1600 chilometri.

In questo contesto, un gruppo di ricercatori ha individuato l’origine delle rocce, e stima anche come mai vi sia una galleria, un vero e proprio passaggio sotterraneo che collega Panama alle Isole Galapagos, poste a più di 1.609 chilometri di distanza.

L’origine della galleria è avvenuta per un fenomeno geologico finora sconosciuto alla scienza. Per altro, nelle Isole Galapagos abbondano di attività vulcaniche.

Facendo una datazione, l’origine di questa lunga galleria è di circa otto milioni di anni fa.

In sintesi, si può paragonare la galleria ai classici condotti verticali che si aprono quando esiste un’attività vulcanica, ma in questo caso il condotto è stato aperto orizzontalmente camminando sulla placca tettonica, ed ha raggiunto Panama.

Questa scoperta, fanno notare gli scienziati, dimostra che pennacchi del mantello possono fluire lateralmente attraverso gli strati superiori della superficie terrestre e non solo attraverso i classici condotti verticali.

Una cosa però è certa, nessuno ha percorso quel tunnel sotterraneo.

Gli esperti, nel frattempo, continuano nelle analisi e ricerche, al fine di raccogliere più dati per determinare con precisione fino a che punto si estende il flusso laterale del pennacchio delle Galapagos.

Assieme ad altre recenti scoperte, un mondo immaginario, anche se ben differente rispetto a quello descritto da Jules Verne, esiste, e ne stiamo dando testimonianza nella sezione dedicata alla scienza della Terra del nostro portale.