La cometa Leonard, chiamata scientificamente C/2021 A1, fu scoperta all’inizio del 2021. È la cometa più luminosa dell’anno e prende il suo nome dal ricercatore americano dell’Università dell’Arizona che l’ha scoperta, Gregory Leonard.

In questo mese può essere visibile, ma non si sa quando passerà nuovamente nei pressi della Terra. Per questo potrebbe essere l’ultima volta che si potrà vedere.

Come è stata scoperta la cometa Leonard.

Il ricercatore americano racconta come ha scoperto questa nuova cometa. La scoperta di questa cometa è avvenuta il 3 gennaio durante una delle osservazioni di routine del cielo. Lo scopo era quello di indagare su asteroidi vicini alla Terra. In quell’osservazione, Leonard ha intravisto una macchia di luce sfocata nel cielo stellato nelle immagini ricavate col telescopio da 1,5 metri in cima al Monte Lemmon. Il punto visualizzato era sfocato, ma il ricercatore aveva individuato anche una coda (quindi un chiaro segnale che poteva trattarsi di una cometa).

Il ricercatore americano si dichiara colpito di aver visto ciò, poiché in quel momento la cometa era situata a circa 600 milioni di km (circa la stessa distanza di Giove). Altro interessante particolare è che la cometa Leonard, come anche altre comete di lungo periodo, proviene dalla “Nube di Oort”, (considerata la culla delle comete) una regione di spazio sferica che avvolge il nostro Sistema solare.

Come vedere la cometa Leonard?

Il 12 Dicembre è stato il giorno in cui la cometa Leonard si è avvicinata di più alla Terra. Era distante più di 21 milioni di miglia dalla Terra. Può attualmente essere avvistata in cielo durante la sera.

Il ricercatore americano dichiara che dal 13 Dicembre, la cometa era ancora visibile subito dopo il tramonto e passerà nell’orizzonte ovest, sud-ovest del cielo. Un punto di riferimento può essere Venere, che ora è ben visibile nell’orizzonte sud-occidentale del cielo intorno al tramonto.

Potrebbe non essere facile individuare la cometa proprio per la sua posizione. Gli osservatori però potrebbero beneficiare di un effetto, che si ha quando la cometa si avvicina al sole ed in quell’istante la sua coda può disperdere la luce solare da dietro, rendendola di conseguenza più visibile.

È importante sapere però che la cometa Leonard non è sconosciuta al nostro Sistema solare. Visitò la Terra circa ottanta mila anni fa al tempo dei Neanderthal, che forse potrebbero aver visto la sua coda luminosa nel cielo notturno.

Colui che l’ha scoperta dichiara che potrebbe essere visibile oggi, giorno di Natale, e questa sarà l’ultima volta che si vedrà. Ha una velocità di 44 miglia al secondo ed in seguito alla sua visita, potrà imbattersi in un altro sistema stellare tra milioni di anni. Inoltre, ha affermato che è raro che una cometa esploda in attività così lontano dal Sole, come quando è apparsa per la prima volta nel telescopio.

È stato possibile intravederla soltanto grazie alla combinazione della potenza e della grande vista del telescopio, oltre che per la fotocamera sensibile. Non poteva essere individuata in altro modo poiché la sua visione era molto sfocata, circa quattrocento mila volte più flebile di quello che gli occhi umani possono vedere.