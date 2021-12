Il Sole è la stella principe del Sistema Solare, su cui ancora dobbiamo conoscere molti segreti. Gli scienziati sono al lavoro per cercare di capire quante più informazioni possibili. Sono molte le missioni in corso, fra le quali la più ambiziosa è quella della Parker Solar Probe, sonda appositamente realizzata dalla NASA.

Non è facile però avvicinarsi al sole per la natura stessa del corpo. Le temperature elevatissime non consentono alle sonde di avvicinarsi troppo e quindi anche di poter scattare foto ad alta qualità, dalle quali si possono cogliere dettagli fondamentali anche per gli studi scientifici.

L’alta tecnologia dei giorni d’oggi sta permettendo però di ottenere lo stesso degli scatti del Sole sempre più definiti. L’astrofotografo Andrew McCarthy si è recentemente occupato della realizzazione di una tra le foto al Sole più accurate e dettagliate di sempre.

150 mila piccoli scatti composti insieme

Tutto è avvenuto direttamente dalla Terra, dove McCarthy è riuscito con la propria strumentazione ad ottenere un dettaglio mai visto. E’ stato sufficiente mettere insieme qualcosa come 150 mila scatti distinti, partendo però da oltre 300.000 scatti ottenuti in rapida successione.

Ognuno di questi scatti ha catturato una piccolissima porzione della superficie solare. In un secondo momento questi casi sono stati selezionati, ritagliati e uniti. La foto ottenuta è decisamente strabiliante, di ben 300 megapixel. Possiamo considerarla come la foto del sole più definita della storia.

Andrew McCarthy non ha condiviso la configurazione adoperata per la fotografia. Di certo si è resa necessaria un’attrezzatura decisamente specializzata, considerando la necessità di lenti speciali sia per non rovinare il sensore, sia per evitare di danneggiare la vista.

Il risultato finale visibile qui è chiaramente ridotto di qualità. Su Reddit è possibile visualizzare e scaricare la versione dell’immagine ad alta risoluzione (da 81 megapixel). La foto ad altissima risoluzione (da 300 megapixel), invece, si può comprare sul sito ufficiale dell’astrografo.