Dai cielo potrebbero giungere insidie raccapriccianti. Il Sole lancia occasionalmente eruzioni solari fuori misura che possono mandare in tilt le reti elettriche. La più recente mega tempesta solare è avvenuta nel 1859, e ha provocato incendi negli uffici del telegrafo. Ai giorni d’oggi, una tempesta di dimensioni simili metterebbe fuori uso i satelliti e chiuderebbe le reti elettriche per mesi o più.

Ciò potrebbe causare trilioni di euro di danni economici, causare indirettamente, molte migliaia di vittime, se non milioni.

Un brillamento solare circa 20 volte più grande di quello del 1859 potrebbe aver colpito la Terra nel 774. A dirlo sono Adrian Melott, un cosmologo dell’Università del Kansas a Lawrence, e Brian Thomas, un astrofisico della Washburn University di Topeka, nel Kansas.

Adrian Melott dice: “quelli dei brillamenti solari, o tempeste, non sono eventi che potrebbero essere causa di estinzione, ma per una civiltà tecnologica una grave tempesta potrebbe uccidere centinaia di milioni di persone e riportarci indietro di 150 anni. Fortunatamente, ci sono modi per mitigare questo scenario peggiore se dovesse verificarsi: gli ingegneri possono proteggere la rete con dispositivi di sicurezza o spegnendo l’alimentazione di fronte a un’esplosione in arrivo. Ma è necessario fare prevenzione.

Per dirla con chiarezza, un gigantesco brillamento solare potrebbe uccidere indirettamente centinaia di milioni e riportarci indietro di 150/200 anni. Il tutto avverrebbe con un preavviso di pochi minuti.

La prossima scala di magnitudo di un disastro che viene dal cielo è una grande cometa o un asteroide. Sessantacinque milioni di anni fa, un asteroide largo 10 chilometri colpì la Terra e provocò l’estinzione di massa della fine del Cretaceo. Asteroidi di 2 chilometri di diametro, ritenuti in grado di causare estinzioni su scala minore, colpiscono il pianeta una o due volte ogni milione di anni. Gli astronomi sono al lavoro per contare e tracciare gli asteroidi nelle vicinanze della Terra e gli scienziati stanno studiando modi per deviare qualsiasi minaccia reale che potrebbe materializzarsi.

Un pericolo molto più raro, e che non potrebbe essere evitato, è un’esplosione nello spazio, con rilascio di radiazioni. Forse la più spaventosa di queste esplosioni celesti è lo short-hard’ γ-ray burst causato dalla fusione violenta di due buchi neri, due stelle di neutroni o una combinazione di essi. Se una di queste esplosioni fosse diretta sulla Terra da una distanza di 200 parsec (meno dell’1% della distanza attraverso la Via Lattea), fulminerebbe il globo con fotoni ad alta energia sufficienti a spazzare via il 30% dello strato protettivo di ozono dell’atmosfera per quasi un decennio.

Questo tipo di evento, previsto una volta ogni 300 milioni di anni circa, raddoppierebbe la quantità di luce ultravioletta (UV) che raggiunge il suolo e brucerebbe il fitoplancton, che costituisce la base della rete alimentare oceanica.

Gli astronomi non hanno modo di sapere se un evento così raro è imminente. Le stelle di neutroni sono piccole e scure, quindi non esiste un catalogo. Per altro, non lo vedremmo arrivare, dice lo scienziato. In un lavoro non ancora pubblicato, stima che un tale evento potrebbe causare un aumento del 60% dei danni UV alle colture, con una riduzione fino al 60% dei raccolti. Insomma, sarebbe una catastrofe.

Da una distanza di circa 2.000 parsec, i lampi di raggi che risultano dal collasso di stelle massicce potrebbero anche causare estinzioni della vita sulla Terra. Ma questi eventi sono più rari delle esplosioni brevi e più facili da individuare in anticipo perché provengono da stelle più grandi e luminose. Tuttavia, non abbiamo un’alternativa a questo Pianeta, e sarebbe la fine della vita.

Il sistema a due stelle WR 104 che si trova a circa 2.500 parsec di distanza dalla Terra è abbastanza lungo nel suo ciclo di vita che si prevede che esploderà nelle prossime centinaia di migliaia di anni, anche se è improbabile che il raggio dell’esplosione colpisca Terra.

È possibile che un’esplosione di raggi abbia già colpito il pianeta. Melott, Thomas e i loro colleghi hanno suggerito che l’estinzione di massa alla fine del periodo Ordoviciano, 440 milioni di anni fa, potrebbe essere stato innescato da un’esplosione di raggi che ha spazzato numerose specie viventi attraverso l’esposizione ai raggi UV. Ucciso altre creando una foschia di biossido di azoto che blocca la luce solare. Questo spiegherebbe perché alcune specie si sono estinte prima che il globo si raffreddasse durante quel periodo, senza un adattamento alla situazione di estinzione.

A patire maggiormente sarebbero gli organismi marini, specie il plancton e altre forme di vita nella parte superiore dell’oceano.

Brian Thomas, astrofisico, dice che nessuno di questi potenziali disastri lo tiene sveglio la notte. Ci sono pericoli maggiori, nel caso di cui preoccuparsi. Tuttavia dice di avere del cibo in scatola nel seminterrato.