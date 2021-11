Il video che vi proponiamo mostra gli effetti di una valanga il cui esito solo per fortuna non è stato catastrofico. Ma di certo che la stava riprendendo avuto un colpo al cuore. In effetti in parte anche noi pensavamo ad un esito catastrofico. Tuttavia, è un video da cardiopalma.

La barriera montuosa dell’Himalaya è costituita da innumerevoli cime che superano i cinque 5000-6000 metri di altezza. È un territorio molto instabile, dove si verificano probabilmente le più grandi valanghe al mondo. Ma da quelle parti non abbiamo una quantità di foto e video su buona parte degli eventi che succedono.

D’altronde è una zona estremamente disabitata proprio per la sua morfologia, e l’della sua immensità non sappiamo molto di ciò che succede. Da quelle parti di eventi meteorologici estremi comunque sono di casa, ciò perché si realizzano contrasti di temperatura e di umidità che sono tra i maggiori al mondo.