Vi proponiamo una serie di disastri naturali dovuti agli eventi meteo estremi che tutti giorni si verificano nel nostro pianeta. Il breve video non solo è eloquente, ma appare chiaro ed esaustivo. Nessuna località del nostro Pianeta è assicuro dagli eventi meteo estremi. E questi giorni lo abbiamo visto anche in Italia, dove si sono avuti fenomeni meteo devastanti.

Ogni giorno, decine e decine di eventi meteo estremi colpiscono il nostro Pianeta. Per descriverli sarebbe necessario fare una rassegna stampa al pari di un giornale che parla di cronaca generalista.

Quelle che è peggio, è che questi fenomeni, secondo gli scienziati, stanno diventando più violenti e frequenti rispetto al passato, ciò per effetto dei cambiamenti climatici. Vari scienziati sono dell’opinione che non essendo possibile ridurre le emissioni di gas serra e i suoi effetti, è opportuno avviare una campagna di prevenzione per tali fenomeni.