Varie città del Sud Africa sono state interessate da temporali di fine primavera. Anche da queste parti i temporali del semestre caldo possono assumere intensità particolarmente violenta, e di questi tempi sembrerebbero accentuati come forza dai cambiamenti climatici. Temporali tuttavia non frequenti, rammentiamo che nella costa del Sud Africa ha un clima che viene definito simil Mediterraneo

Durante l’inverno nel Sud Africa si sono avute alcune ondate di freddo che hanno portato la temperatura valori record in alcune località, con nevicate a quote inusuali. Ma ora sta per cominciare l’estate metereologica, e anche i temporali si sono osservati non sono affatto della media.

La grandine è caduta così abbondante da ricoprire il paesaggio di svariati centimetri, come dopo una forte nevicata. Numerose arterie stradali sono state chiuse al traffico, comprese quelle di una grossa città dove, peraltro, si sono avuti molti danni per gli allagamenti dovuti alla forte nubifragio e la grandine che si è accumulata in alcune zone anche di oltre mezzo metro come spessore.