L’area metropolitana di Genova è estremamente vulnerabile alle precipitazioni torrenziali. La posizione al culmine di un Golfo, ne fa ideale territorio per precipitazioni che possono assumere intensità record a livello nazionale. Nella giornata di sabato 13 novembre si è abbattuto nubifragio di violenza inaudita nella parte orientale della città, con precipitazioni che secondo alcune stime hanno raggiunto anche 200 mm.

Ma Genova è abituata, come dicevamo ad avere queste piogge torrenziali in alcuni periodi dell’anno, e soprattutto lo sono i genovesi.

Di certo, però tali eventi meteo sono piuttosto pericolosi per le cose e le persone, e quindi in città si è particolarmente attenti quando le condizioni atmosferiche sono ideali per nubifragi come quello avvenuto.