Molte regioni italiane sono in allerta meteo, e ciò che risulta dal sito web Dipartimento della Protezione Civile. Tutto ciò per effetto di impulsi perturbati che stanno transitando da ieri in varie regioni d’Italia.

Un forte nubifragio si è verificato domenica in ampie aree della Sardegna. Ad Alghero è caduta la pioggia pari a quella di 1/6 di un anno, con 90 mm in poche ore. Inoltre, forti piogge si sono verificate ancora una volta in Sicilia, anche se comunque non ci sono state alluvioni o nubifragi, tuttavia in regione, soprattutto nelle aree colpite dalle precipitazioni monsoniche gli scorsi giorni, ogni goccia di pioggia e ormai superflua.

Stavolta le condizioni atmosferiche tenderanno a cambiare su tutta Italia, e sono peggiorate in parecchie regioni. E l’allerta meteo riguarda varie di queste, dove si manifesteranno condizioni atmosferiche che potrebbero dare luogo a fenomeni anche di forte intensità.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati, ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Dalle prime ore di oggi, lunedì 1° novembre, si prevedono inoltre precipitazioni diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di forte intensità, dapprima su Liguria ed Emilia-Romagna, in estensione a Veneto e Marche. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di lunedì 1° novembre, allerta gialla in Emilia-Romagna, Umbria, Lazio, Calabria, Sicilia e su settori di Veneto, Liguria, Marche, Campania e Basilicata.