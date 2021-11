L’attuale scenario ancora autunnale evolverà verso un meteo dalle caratteristiche decisamente invernali alla fine della settimana. Gli impulsi di freddo artico, dopo aver puntato l’Europa Sud-Occidentale, metteranno nel mirino il Mediterraneo Centrale e l’Italia.

Cosa accadrà nel dettaglio? L’imminente fase perturbata, che caratterizzerà la parte centrale della settimana, vedrà le prime nevicate a bassa quota sul Nord-Ovest, solo grazie ad una condizione locale favorevole che vedrà l’aria fredda, affluita in precedenza, depositarsi nei bassi strati.

In generale l’Italia avrà però a che fare con una circolazione ancora relativamente mite e le nevicate saranno perlopiù confinate alla montagna. Al seguito del fronte affluirà aria più fresca, ma non troppo, che porterà un calo termico tutto sommato contenuto.

Ben diversa sarà la situazione a cui andremo incontro con il successivo impulso d’aria fredda artica atteso nel fine settimana. Questo fronte d’aria artica, dopo aver raggiunto le Isole Britanniche a cavallo fra venerdì e sabato, tenderà ad avere una rotta più orientale entrando dalla Valle del Rodano direttamente sull’Italia.

La massa d’aria artica marittima, irrompendo sul Mediterraneo, creerà tutti i presupposti perché possa scavarsi una depressione sottovento alle Alpi. Ci attendiamo maltempo, esaltato dall’ingresso dell’aria fredda, soprattutto tra il Nord-Est ed il Centro-Sud.

Per i dettagli specifici ci sarà tutto il tempo nei prossimi giorni. Il fenomeno di principale interesse sarà comunque la neve che, dato l’abbassamento termico innescato dall’intrusione d’aria fredda, potrà spingersi fino a quote relativamente basse non solo sulle Alpi, ma anche in Appennino.

L’aria si presenterà particolarmente fredda alle quote superiori dell’atmosfera e tenderà a rovesciarsi verso il basso in corrispondenza delle precipitazioni intense. Neve fino in media-alta collina e graupel a quote inferiori potrebbero facilmente comparire in molte aree del Centro-Nord tra domenica e lunedì.