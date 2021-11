Dopo una lunga fase dominata da un vortice mediterraneo quasi stazionario, il meteo andrà sbloccandosi in vista del weekend. Un impulso perturbato colpirà buona parte dell’Italia nel corso del fine settimana, provocando precipitazioni diffuse anche temporalesche.

Il guasto si realizzerà per via di un impulso freddo nord-atlantico, che riuscirà a bucare l’anticiclone all’altezza dell’Europa Centro-Occidentale. La presenza del vortice ciclonico mediterraneo, seppur invecchiato, andrà a richiamare l’affondo freddo ed instabile in discesa da nord.

Ci saranno quindi tutti i presupposti per un generale peggioramento. Andiamo con ordine e vediamo cosa attenderci nel dettaglio. In un primo momento la depressione mediterranea perderà energia, con instabilità ridimensionata e limitata a Sardegna e Sicilia.

Il nuovo fronte nord-atlantico inizierà però a favorire un nuovo deterioramento del tempo fin da sabato a partire dalle regioni settentrionali. Sono attese piogge diffuse tra pomeriggio e sera di sabato, con anche il ritorno della neve sulle Alpi, ma a quote mediamente superiori ai 1800 metri.

Maltempo nel vivo nel corso del weekend

Questo peggioramento farà da preludio ad una domenica 14 novembre dal sapore autunnale. Si prevede una giornata grigia su gran parte del Centro-Nord, con precipitazioni che in giornata potranno risultare abbondanti sul Nord-Ovest e sulla Toscana occidentale.

Il maltempo favorirà peraltro un calo termico, sulle zone più colpite. L’intensità dei fenomeni, combinata al sopraggiungere d’aria un po’ più fredda, favorirà nevicate copiose sulle Alpi Occidentali, che si abbasseranno fino attorno ai 1400-1500 metri di quota tra settori piemontesi e valdostani.

Piogge e rovesci interesseranno anche la Sardegna e qualche tratto della Sicilia, mentre il tempo si presenterà in genere asciutto sul resto del Sud e sulle regioni centrali adriatiche, pur con nuvolosità diffusa e a tratti compatta.

Non si prevede nulla di buono nemmeno per l’inizio della nuova settimana, con gli effetti della depressione che torneranno a manifestarsi in modo più evidente al Centro-Sud. Temporali anche forti raggiungeranno il Sud ionico e la Puglia, ma anche le due Isole Maggiori.