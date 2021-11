La circolazione depressionaria, che ancora indugia sul Mediterraneo influenzando il meteo sull’Italia, uscirà definitivamente di scena dopo metà settimana. Gli ultimi strascichi d’instabilità persisteranno giovedì, poi il miglioramento prenderà piede su tutta Italia.

Un esteso e robusto campo di alta pressione si espanderà da ovest ed abbraccerà l’intera Penisola. I massimi di pressione su andranno a posizionare sull’Europa Centrale, a ridosso dell’Arco Alpino. La stabilità si accompagnerà ad un rialzo termico, più avvertito in quota.

Il prossimo weekend sarà quindi all’insegna del bel tempo, almeno in una prima fase. Solo le estreme regioni meridionali, fra Basso Adriatico e settori ionici, potranno avere qualche disturbo di poco conto, a causa di infiltrazioni d’aria fresca dai Balcani.

Il dominio dell’alta pressione non durerà a lungo, tanto che già domenica osserveremo un indebolimento della struttura anticiclonica. In questo frangente i massimi barici emigreranno sul Nord Atlantico ed incentiveranno la discesa di una saccatura fredda dal comparto russo-scandinavo verso il cuore dell’Europa.

L’affondo di questa saccatura, con associata aria artica, smantellerà l’anticiclone dall’Europa Centrale. La sua traiettoria a seguire appare incerta, in quanto sembra deviare in direzione della Francia e dell’Iberia dove andrebbe a generare una nuova area depressionaria.

Quali saranno gli effetti sull’Italia? Già da domenica correnti più umide occidentali determineranno un deterioramento del tempo sulle regioni del Nord e del medio-alto versante tirrenico. Ad inizio settimana saranno sempre le regioni occidentali alle prese con nuvolosità e qualche pioggia.

L’aria fredda si andrà in parte ad addossare alle Alpi, ma non parrebbe in grado di irrompere con decisione sul cuore del Mediterraneo. Il calo termico sulla nostra Penisola sarà contenuto, ma è bene evidenziare che non è una tendenza ancora definitiva e potrebbe pertanto subire modifiche.