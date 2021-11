Non c’è tregua per il meteo sull’Italia, che continuerà ad essere travagliato almeno su alcune regioni. Stiamo per assistere alla staffetta da un vortice ciclonico all’altro. Per meglio dire, la nuova spirale ciclonica è in arrivo sul Mediterraneo ed assorbirà il vecchio vortice, da tempo arenato a ridosso delle Baleari.

Tutta la settimana che si va chiudendo è stata dominata dal ciclone mediterraneo, rimasto letteralmente intrappolato poco ad ovest dell’Italia. Abbiamo quindi avuto scenari meteo contrassegnati da persistente instabilità più accentuata tra le regioni del Sud e le due Isole Maggiori.

Le condizioni di meteo capriccioso le ritroviamo ancora al Sud, sulle Isole Maggiori e sul Basso Lazio, con qualche precipitazione a macchia di leopardo. Si tratta però di fenomeni più isolati e decisamente meno intensi rispetto ai giorni passati.

Ora sta per entrare in scena la nuova depressione dal Nord Europa, che taglia il ponte anticiclonico in precedenza ben solito alle medie latitudini continentali. L’avanguardia della perturbazione, annessa a questo vortice, si appresta a causare un peggioramento nelle prossime ore sul Nord Italia e sulla Toscana.

Maltempo entrerà nel vivo domenica

Le precipitazioni diverranno diffuse tra Lombardia, Triveneto e Liguria, su quest’ultima anche a sfondo temporalesco. I temporali raggiungeranno anche la Toscana e l’ovest Sardegna dalla sera. Nevicherà sulle Alpi, in una prima fase sui settori centro-orientali.

Il nocciolo ciclonico a carattere freddo si porterà domenica sulle Alpi Occidentali e poi sul Golfo del Leone, con un nuovo minimo al suolo che si scaverà tra Sardegna e Baleari. Il maltempo, per la giornata festiva, si concentrerà tra il Nord, la Toscana e la Sardegna.

Sarà più asciutto sul resto del Centro-Sud, a parte qualche possibile rovescio sulle coste laziali, sul Salento e sulla Sicilia sud-orientale. In giornata i fenomeni maggiori tenderanno a concentrarsi sulle regioni di Nord-Ovest, dove sono attese piogge abbondanti e neve copiosa in montagna anche al di sotto dei 1500 metri.