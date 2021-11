Neppure il tempo di tirare il fiato che dovremo affrontare l’ennesimo peggioramento meteo. L’ennesimo di un mese di novembre che, confermando quanto sostenuto svariate volte dai colleghi, si sta rivelando decisamente piovoso. Diciamo pure estremo.

L’ondata di maltempo che interverrà a partire da domenica sarà molto importante, non tanto per il ritorno delle precipitazioni – quelle non mancano – quanto per l’origine del maltempo stesso. Le dinamiche bariche europee, ovvero i movimenti di Alte e Basse Pressioni sullo scacchiere continentale, si stanno orientando – verrebbe da scrivere pesantemente – in direzione dell’Inverno.

Sabato, mentre in Italia splenderà il sole su gran parte delle regioni, osserveremo un corposo affondo depressionario sulla Penisola Iberica. Contestualmente vedremo l’Alta Pressione delle Azzorre migrare verso nord, verso l’Islanda e le Isole Britanniche. Una spinta meridiana importante e che potrebbe risultare determinante nel pilotare masse d’aria fredda verso il Mediterraneo.

Dicevamo del maltempo. Sarà bene avere un occhio di riguardo verso l’ennesimo vortice ciclonico proveniente dalla Penisola Iberica. Sì, perché l’affondo depressionario si espanderà verso ovest, pilotando correnti sudoccidentali particolarmente perturbate. Come consuetudine abbiamo dato un’occhiata ai modelli matematici ad alta risoluzione e confermano il transito di un fronte particolarmente attivo.

Le precipitazioni, nella giornata di domenica, dovrebbero impegnare anzitutto la Sardegna a partire dal pomeriggio. Non escludiamo rovesci di pioggia di una certa intensità, che localmente potrebbero assumere carattere temporalesco. Entro sera i fenomeni dovrebbero estendersi lungo la fascia tirrenica, in Sicilia e su gran parte del Nord Italia.

Per quanto riguarda le regioni settentrionali i fenomeni più intensi dovrebbero concentrarsi sul Nordovest e in particolare tra Liguria e basso Piemonte. Copiose le nevicate attese sui settori alpini di ponente.

Nelle regioni adriatiche aumenterà la nuvolosità, ma il maltempo potrebbe giungere a inizio settimana e in virtù di correnti occidentali le precipitazioni dovrebbero risultare irregolari oltre che intermittenti. Non mancheremo di aggiornarvi nei prossimi giorni, tenete conto che la situazione è mutevole e potrebbe riservarci – come al solito – sorprese dell’ultimo minuto.