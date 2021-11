In queste ore stiamo registrando una tregua. Tregua che fa seguito al primo, intenso – se non addirittura violento – peggioramento meteo di novembre.

Un peggioramento che ha origini differenti dal precedente. Quanto accaduto tra Sicilia e Calabria, lo ricorderete, era dovuto a un vero e proprio ciclone mediterraneo i cui effetti sono risultati devastanti. Ora, invece, l’Autunno ha rotto gli indugi pilotando un’ampia depressione nord atlantica verso l’Europa occidentale.

Un miglioramento, quello in atto, che terminerà di botto nelle prossime 24 ore. Un nuovo, forte impulso perturbato – proveniente da sudovest e destinato a propagarsi in direzione nordest – attraverserà il Centro Nord e la Sardegna. Si prospettano piogge localmente intense e persistenti, potrebbero abbattersi persino dei nubifragi con conseguenti criticità idrogeologiche.

L’affondo depressionario andrà a innescare l’isolamento di un altro vortice ciclonico, anch’esso di origine mediterranea segno evidente che l’energia termica contenuta nei nostri mari non si è ancora dissipata. Tale vortice, modelli alla mano, dovrebbe stazionare tra il Nord Africa, le Baleari e la Sardegna. Inizialmente potrebbe favorire ulteriori piogge sulla nostra isola maggiore e localmente al Sud, dopodiché dovremo capire quale sarà la traiettoria intrapresa.

A tal proposito i centri di calcolo internazionali ci mostrano soluzioni diverse: c’è chi propende per un allontanamento verso il Marocco, se così fosse potremmo assistere a un miglioramento generalizzato. L’Alta Pressione, infatti, avrebbe modo di prendere il sopravvento e a quel punto si potrebbe parlare a tutti gli effetti di Estate di San Martino.

Se dovesse prevalere l’altra ipotesi, ovvero un avvicinamento del Vortice alle nostre regioni, il maltempo potrebbe persistere a lungo. Soprattutto in alcune aree del Paese, come ad esempio sulla Sardegna e sulla fascia tirrenica.

Evoluzione che andrà seguita step by step perché potrebbe riservare gradite o sgradite sorprese. Quando si ha a che fare con queste strutture cicloniche, lo sappiamo fin troppo bene, è bene non dare nulla per scontato.