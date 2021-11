Il maltempo negli ultimi giorni si è accanito più pesantemente sulle due Isole Maggiori, ma ora ci sono imminenti novità meteo con la discesa di gran carriera di un impulso freddo dal Nord Europa. Si tratta di un nuovo vortice depressionario, che affonderà come un fendente verso il Mediterraneo Occidentale.

Il fronte perturbato collegato non risparmierà le regioni settentrionali, apportando maltempo anche significativo a cavallo fra il weekend e l’inizio della nuova settimana. Non ci sarà quindi alcuna tregua, dopo l’instabilità che ancora colpisce gran parte dell’estremo Sud.

Il peggioramento, legato all’affondo ciclonico da nord, si concretizzerà nel corso di sabato. La giornata prefestiva vedrà inizialmente qualche rovescio al Sud, legato al vecchio vortice mediterraneo con perno sempre posizionato in prossimità delle Baleari.

La nuova circolazione perturbata determinerà un progressivo aumento della nuvolosità già nella prima parte di sabato al Nord e sul medio-alto versante tirrenico, con prime piogge tra Liguria e Toscana. Nel pomeriggio-sera di sabato peggiora anche sull’Arco Alpino e sulla Val Padana, con precipitazioni che si faranno diffuse.

Neve intensa da domenica

Domenica il maltempo picchierà duro ancora soprattutto tra il Nord e la Toscana, con precipitazioni localmente abbondanti. Nella seconda parte della giornata di domenica i fenomeni più intensi tenderanno a concentrarsi sul Nord-Ovest.

In questa fase le nevicate cadranno copiose sulle Alpi oltre i 1500-1700 metri, ma scenderanno a quote anche inferiori sul Piemonte, specie sulla fascia alpina occidentale tra torinese e cuneese. Qui sono attese le nevicate più abbondanti.

La quota neve calerà a tratti proprio per via dei fenomeni intensi. Il meteo sarà compromesso anche in avvio di settimana, con altre nevicate abbondanti sulle Alpi Occidentali fin verso i 1200-1400 metri. Gli accumuli di neve fresca in quota potranno raggiungere anche un metro oltre i 2000 metri di quota.

Le precipitazioni nevose dovrebbero cessare alla fine di lunedì, con tendenza a miglioramento. Il maltempo tenderà ad interessare nei giorni successivi il Centro-Sud e le due Isole Maggiori, mentre al Nord avremo tempo più asciutto o al più qualche fenomeno poco di scarso rilievo.