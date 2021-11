La tendenza meteo che si sta delineando appare favorevole ad un rapido precipitare verso l’inverno in Europa e anche sul Mediterraneo. Prima di sperimentare l’arrivo del primo freddo e della neve, avremo a che fare con una situazione di instabilità e maltempo tipicamente autunnale.

La tregua dell’anticiclone durerà poco, visto che già domenica tenderà a cedere per effetto di un fronte freddo in discesa da nord. Questo impulso punterà la Francia, favorendo la genesi di una depressione sull’Iberia che convoglierà aria più umida ed instabile dal Mediterraneo verso l’Italia.

Il peggioramento coinvolgerà le regioni occidentali e poi ad inizio settimana gran parte d’Italia. In questa fase l’aria fredda non sarà ancora in grado di affondare sull’Italia e pertanto avremo un calo termico piuttosto contenuto.

Il fulcro principale della depressione tenderà a rimanere tra la Spagna ed il bacino occidentale del Mediterraneo, un po’ come accaduto con le ultime fasi perturbate. Questa depressione potrebbe però fungere da richiamo per una successiva e più organizzata discesa d’aria fredda dalle latitudini artiche.

Nella seconda parte della settimana, a partire da giovedì, ci sarà il rapido affondo di una nuova saccatura dal Nord Europa, coadiuvata dalla spinta di un consistente flusso d’aria artica marittima. In questo caso l’aria fredda potrebbe essere in grado di raggiungere pienamente il Mediterraneo Centro-Occidentale.

Ne deriverebbe una fase meteo instabile o marcatamente perturbata. I contrasti innescati dalle correnti nordiche favorirebbero lo sviluppo di una profonda depressione mediterranea, che potrebbe ulteriormente risucchiare l’aria fredda d’origine artica.

Se quest’evoluzione venisse confermata, in Italia potrebbe aversi una situazione dinamica di stampo pienamente invernale. Lo scenario può ancora mutare, ma ci sarebbero al momento tutti gli ingredienti per tempo diffusamente instabile e occasione per neve a quote basse, specie al Nord.