Una prima irruzione fredda porterà il meteo invernale su parte dell’Europa nel prossimo weekend, ma l’Italia non sarà probabilmente coinvolta, se non in modo marginale. Qualcosa di più rilevante potrebbe concretizzarsi più avanti, attorno al 24-25 novembre.

Quella che stiamo è analizzando una tendenza meteo chiaramente da confermare, ma si può fiutare profumo di vero inverno. L’ultima parte di novembre potrebbe avere caratteristiche fredde o perturbate fin sul Mediterraneo, ma è presto per dirlo.

Questi impulsi dall’Artico scenderanno verso l’Europa, grazie ad una diversa disposizione dell’anticiclone delle Azzorre, destinato ad arretrare verso ovest e rimontare verso nord. Sul finire della settimana assisteremo all’approfondimento di una depressione fredda sulla Scandinavia.

Le correnti artiche, associate al vortice nordico, affonderanno verso le medie latitudini europee, puntando la Francia e parte della Penisola Iberica, ove verrebbe attivata una circolazione ciclonica grazie ai contrasti termici innescati dall’interazione di masse d’aria diverse.

Quest’area depressionaria farà sentire il proprio peso sull’Italia, mentre la stessa aria fredda difficilmente sfonderà sul nostro Paese. Dovremo però monitorare con attenzione, ma in ogni caso questa prima discesa fredda potrebbe far da apripista per ulteriori impulsi dall’Artico.

Alcune proiezioni meteo a più lungo termine evidenziano l’affondo più massiccio di un fiume d’aria molto fredda artica. L’ulteriore spinta verso nord dell’anticiclone atlantico, relegato ad ovest dell’Europa, faciliterebbe la rapida discesa del flusso artico sul Vecchio Continente.

Se fosse confermata l’evoluzione accennata, si potrebbe avere un drastico raffreddamento su gran parte dell’Europa Centro-Settentrionale. Data l’eventuale traiettoria più occidentale, anche l’Italia ed il Mediterraneo Centrale potrebbero essere investiti in pieno dalle correnti fredde artiche.