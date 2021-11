Una vera e propria tempesta si sta abbattendo su oltre mezza Europa, con maggiori turbolenze meteo per quanto attiene i paesi dell’Europa Centro-Occidentale. Il maltempo invernale colpisce duro, con rovesci e neve anche in arrivo localmente localmente in pianura, grazie all’aria fredda artico-marittima.

La fiondata artica si è già abbattuta tra Isole Britanniche e Francia, con venti di tempesta e prime nevicate a quote molto basse, giunte fino in pianura sulle zone interne dell’Inghilterra. L’instabilità burrascosa è esaltata dall’aria molto fredda presenti alle quote superiori dell’atmosfera.

Ora tocca all’Italia, visto che l’irruzione artica punta dritto verso il nostro Paese, a differenza delle precedenti discese fredde che avevano avuto una rotta più occidentali. L’aria fredda si addossa alle Alpi, ma riuscirà a penetrare in modo franco sul Mediterraneo attraverso la Valle del Rodano.

Un minimo depressionario secondario si sta scavando sul Nord Italia, sottovento alle Alpi. La stessa area di bassa pressione, sempre più alimentata dalla discesa dell’aria fredda, segnerà il passo per tutto il weekend sull’Italia, con meteo invernale che conquisterà tutte le regioni.

A seguito dell’intrusione fredda in quota, si svilupperanno nubi imponenti che daranno luogo a rovesci intensi. I fenomeni colpiranno più pesantemente le aree tirreniche e la Sardegna. Avremo temporali, grandine ed episodi di graupel a bassa quota durante i fenomeni più intensi, con violenti colpi di vento.

Neve quote basse da domenica anche in Appennino

Domenica il grosso dell’instabilità si concentrerà al Centro-Sud, specie aree tirreniche, Sardegna e nord Sicilia, con temporali spesso grandinigeni. Schiarite si apriranno al Nord per quanto concerne le pianure, a parte iniziali piogge sul Triveneto.

La neve sarà assoluta protagonista, dapprima sulle Alpi già sabato dove si abbasserà fino a quote attorno ai 600/700 metri, ma in serata potrà spingersi anche sul fondovalle. Non mancherà la neve nemmeno in Appennino, inizialmente dai 1200/1500 metri e in calo dalla sera sotto i 1000 metri sulla dorsale nord.

Il limite delle nevicate crollerà bruscamente nel corso di domenica sull’Appennino, con spruzzate attese fino in collina sulla dorsale settentrionale. La neve cadrà a quote ancora di montagna al Sud, mentre in Sardegna potrà nevicare a partire dai 600 metri sulle aree interne centro-settentrionali.