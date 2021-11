La tregua flash è già finita, con il ritorno delle piogge e meteo in peggioramento su gran parte d’Italia. La discesa di un nucleo d’aria fredda sull’Ovest Europa ha generato un vortice ciclonico tra Spagna, Francia Meridionale e Baleari.

Il fronte perturbato che fa rotta sull’Italia è collegato a tale minimo depressionario. La parte più attiva dell’ammasso nuvoloso porterà i maggiori effetti da lunedì, con precipitazioni sparse che risulteranno più diffuse, frequenti ed intense sul medio-alto versante tirrenico e sulla Campania.

Il minimo depressionario tenderà a rimanere bloccato ad ovest dell’Italia e pertanto la perturbazione tenderà a smorzarsi già martedì. La neve tornerà a cadere sulle Alpi soprattutto occidentali fino attorno ai 1200-1400 metri, ma non a quote inferiori dato lo scorrimento d’aria relativamente mite.

Tutt’altra situazione si vivrà sull’Europa Centro-Settentrionale, con brusco raffreddamento per le correnti in discesa dalla Scandinavia. L’inverno farà il suo ingresso dopo un periodo insolitamente mite. L’Italia rimarrà in questa fase ai margini, con solo le regioni settentrionali lambite dall’aria fredda nordica.

Un nuovo affondo artico prenderà poi corpo a metà settimana, ad alimentare una circolazione sempre posta ad ovest rispetto all’Italia. In questa fase continueranno a prevalere correnti occidentali perturbate verso l’Italia.

Un po’ di freddo si farà sentire solo su parte del Nord ed in particolare al Nord-Ovest con anche la probabilità di nevicate fino attorno ai 1000 metri sulle Alpi Occidentali, mentre sul resto d’Italia avremo un contesto ancora autunnale.

Solo nel corso del fine settimana l’aria fredda, in ulteriore discesa dalle latitudini artiche, potrebbe puntare più ad est, dirigendosi direttamente sul Mediterraneo Centrale. In caso quest’ipotesi si realizzi, l’Italia piomberebbe verso condizioni di maltempo invernale con le prime nevicate a bassa quota.