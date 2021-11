In molti, visto l’andazzo meteo climatico dei mesi di ottobre e novembre, stanno attendendo con impazienza qualche giornata di sole. Diciamo che un po’ di tregua sarebbe ben accetta, anche perché la quantità di pioggia caduta nelle ultime settimane sovrasta quella che dovrebbe essere la media pluviometrica mensile in svariate regioni.

Purtroppo dovremo attendere. Per le belle giornate, carte alla mano, si dovrà attendere probabilmente la seconda decade di dicembre. Prima, a quanto pare, dovremo tenere a portata di mano tanto gli ombrelli quanto gli abiti invernali. Sì, continuerà a piovere, avremo altre nevicate e farà freddo.

La tregua odierna, ad esempio, è destinata a naufragare già nelle prossime 24 ore. Un nuovo impulso d’aria fredda, meno intenso del precedente, punterà con decisione le nostre regioni innescando un peggioramento niente male. Mercoledì ci saranno le prime piogge, a partire dalla Sardegna e dalle regioni tirreniche. Giovedì e venerdì entreremo nel vivo dell’ondata di maltempo che dovrebbe abbattersi con più violenza al Centro Sud.

Si prospettano fenomeni intensi, confermando le proiezioni modellistiche inerenti gli accumuli di pioggia. Localmente, lo ripetiamo, potrebbero cadere dai 50 ai 100 mm. Venerdì, tra l’altro, la rotazione dei venti dai quadranti orientali farà sì che lungo la dorsale appenninica si registri un calo della quota neve. Prevediamo nevicate al di sotto dei 1000 metri, specie sui settori centrali.

Sabato potrebbe esserci una breve tregua, ma già in serata potrebbero affacciarsi nuovi fenomeni sul Nordovest. Preludio al peggioramento che dovrebbe abbattersi tra domenica e lunedì, anch’esso pilotato da un impulso d’aria fredda che favorirà un mantenimento di valori termici comunque invernali. Significa che sui rilievi continuerà a nevicare a quote interessanti.

Tutto finito? Non ancora. A quanto pare potrebbe far brutto anche per l’Immacolata, quindi nella fase centrale della prossima settimana. L’ennesima ondata di maltempo e l’ennesimo impulso d’aria fredda, sulla cui entità sarà bene aggiornarsi cammin facendo. Difficile, in questo momento, dirvi se sarà l’ultimo o se ce ne saranno degli altri. L’idea, espressa in altre sedi, è che anche la seconda metà di dicembre possa proporci svariate ondate di maltempo e persino delle irruzioni artiche consistenti.

Inverno che sta partendo a spron battuto, ormai non c’è più alcun dubbio. Inverno che potrebbe fare la voce grossa durante le festività natalizie, ma avremo modo di riparlarne non appena avremo ulteriori elementi a supporto di questa tesi.