Andiamo a grandi passi verso la fine di novembre e il meteo promette scintille. Possiamo tranquillamente definirlo un mese estremamente piovoso, anche se le piogge non sono state in realtà distribuite in modo uniforme. I fenomeni estremi si sono susseguiti a raffica, ricordandoci cos’è ormai diventato l’autunno.

La violenza del maltempo è andata a braccetto con il clima molto mite, anche in modo esagerato per il periodo. Le correnti richiamate dall’Africa hanno infatti tenuto alla larga il freddo, con l’inverno che ha finora latitato anche su un’ampia parte dell’Europa.

Ora cambierà tutto, con le correnti dall’Artico pronte ad entrare prepotentemente in scena. Prima ci sarà l’anticiclone, ma sarà mordi e fuggi. Quest’alta pressione si ritirerà rapidamente spostando la propria roccaforte sul Nord Atlantico e favorendo quindi il previsto affondo d’aria verso l’Europa.

Già sul breve termine, tra domenica e lunedì, una prima discesa artica muoverà i propri passi, puntando dal comparto baltico-scandinavo verso Regno Unito e Francia. Un po’ di freddo raggiungerà anche il resto del Centro Europa fino a lambire l’Arco Alpino.

L’Italia in questa fase sarà alle prese con un’altra fase più dal sapore autunnale, anche se meno mite delle precedenti, con spazio per aria umida, piogge e neve solo a quote medio-alte. Le correnti umide verranno pilotate da un vortice fra la Francia e la Spagna.

L’Europa piomberà in pieno inverno a fine mese

Questa stessa depressione potrebbe fare da calamita per una successiva e più imponente discesa di aria fredda, attesa grosso modo dal 25-26 novembre. L’alta pressione di blocco, sempre presente tra Nord Atlantico e Groenlandia, farà da spinta propulsiva per l’irruzione artica in discesa sull’Europa Centrale.

Oltre mezza Europa sperimenterà un radicale cambiamento, con freddo, burrasche e la neve che potrà spingersi fino in pianura su alcuni settori fra Francia, Danimarca e anche Germania. Le temperature caleranno notevolmente, ma senza raggiungere livelli troppo rigidi trattandosi d’aria artica marittima.

L’Italia non rimarrà ai margini, almeno secondo le ultime proiezioni. Questa prima forte ondata invernale vedrebbe maltempo, con venti burrascosi occidentali, forti piogge e nevicate almeno a tratti fino a quote basse, specie su Alpi e Prealpi. Vedremo poi in seguito se ci potrà essere spazio per fiocchi fino in pianura.