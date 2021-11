della sL’arrivo dell’inverno in Italia è generalmente sempre preceduto da un raffreddamento in Europa sulle nazioni oltralpe e da una configurazione meteo che assume connotati invernali. In effetti questo è quello che sta accadendo nell’attuale scenario a livello continentale.

Un’ampia saccatura abbraccia l’Europa Centro-Settentrionale, supportata dalla discesa di un flusso d’aria fredda di matrice nord-atlantica e polare marittima dalla Groenlandia. Questa irruzione è determinata dall’espansione a nord dell’anticiclone delle Azzorre in Aperto Atlantico.

Il flusso freddo si sta attualmente incanalando sul Continente arrivando a sfondare verso la Spagna e arrivando ad addossarsi alle Alpi, in un regime instabile-perturbato determinato da una profonda circolazione ciclonica con vari minimi di pressione, il principale dei quali sul Mar di Norvegia.

La parte più consistente dell’aria fredda si sta facendo sentire sul Regno Unito, dove sono segnalate le prime nevicate della stagione fino a quote molto basse. Fa freddo anche in tutta l’area del Mare del Nord, la Danimarca, la Germania e la Scandinavia centro-occidentale.

Neve a quote medie sulle Alpi

Ci sono quindi i presupposti perché questo freddo avanzi verso l’Italia, portando il primo vero assaggio d’inverno della stagione. In realtà quest’aria fredda tracimerà solo in parte verso la nostra Penisola, dove contrasterà con le masse d’aria più temperate afro mediterranee.

Il maltempo invernale si farà sentire al Nord e parte del Centro Italia, con la neve sulle Alpi che potrà strada fino attorno ai 1200-1300 metri. Sulle aree oltre confine la neve potrebbe scendere localmente anche a quote di poco inferiori ai 1000 metri.

Il freddo in Italia verrà frenato dall’attivarsi di un minimo depressionario tra Mediterraneo Occidentale e coste nord-africane. Tale vortice richiamerà aria calda verso il Sud Italia. Avremo quindi un’Italia spaccata in due e contesa fra masse d’aria diverse nella seconda parte della settimana.

Tali contrasti termici esalteranno le previste condizioni di maltempo fra mercoledì e giovedì, quando potranno aversi dei nubifragi lungo la fascia tirrenica. Avremo quindi meteo tipicamente autunnale, l’inverno può aspettare.