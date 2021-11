In queste ore stiamo registrando l’isolamento di un’ampia struttura depressionaria nel cuore del Mediterraneo. Il perno principale è sbilanciato a ovest-sudovest, direzione Penisola Iberica e nord Africa, ma come avrete notato gli effetti sulle nostre regioni non si sono fatti attendere.

In primis su Sardegna e Nord Italia, laddove le precipitazioni sono risultare localmente abbondanti. Nel corso del fine settimana si concentreranno maggiormente al Sud e tra le due Isole Maggiori, pilotando ulteriori precipitazioni. Le piogge, anche in questo caso, potrebbero essere abbondanti, tanto in Sardegna quanto sulle tirreniche.

Tutto finito? No, non ancora. I vari modelli di previsione ci dicono che l’ampia depressione isolerà un vortice ciclonico mediterraneo. Inizialmente dovrebbe persistere tra la Penisola Iberica e il Nord Africa, consentendo una pausa un po’ dappertutto. Successivamente, nel corso della prossima settimana, potrebbe spingersi più a nord, probabilmente non distante dalla Sardegna occidentale o meridionale.

Sussistono ancora delle incertezze concernenti l’esatto posizionamento della struttura, il ché come potrete immaginare andrà a incidere non poco sulle nostre condizioni meteorologiche. Quel che possiamo dirvi, ad oggi, è che con buona probabilità avremo un coinvolgimento della Sardegna con altre piogge abbondanti e localmente persistenti.

Ci sarà da valutare, lo faremo nei prossimi giorni, il coinvolgimento anche di altre regioni d’Italia. Ad esempio della Sicilia e del Centro Sud, perché in alcune proiezioni modellistiche il vortice sembra in grado di spingersi ancor più verso ovest impegnando con più decisione le aree suddette.

Non è semplice, lo ripetiamo. E’ una di quelle situazioni che andrà tenuta sott’occhio, costantemente. Potrebbe risolversi in un nulla di fatto, o magari con precipitazioni solamente in pochissime zone del Paese, ma potrebbe evolvere verso qualcosa di ben più estremo e pericoloso. E’ per questo motivo che vi invitiamo, caldamente, a seguire i vari aggiornamenti.