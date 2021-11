Non giriamoci attorno: pur con tutte le variazioni del caso, inevitabili, i modelli previsionali continuano a mostrarci scenari meteo climatici incredibili. Incredibili di questi tempi, sia chiaro, perché in passato è capitato più di una volta di dover far fronte a repentine irruzioni fredde novembrine.

L’ultima decade è, spesso e volentieri, il periodo più propizie alle prime manovre invernali. Vuoi perché l’atmosfera si sta preparando ad accogliere la nuova stagione, vuoi perché possono subentrare elementi di disturbo e quest’anno che ne sono tanti. In primis un Vortice Polare decisamente debole, il ché è a dir poco una rarità.

C’eravamo abituati a commentare, nel corso degli anni scorsi, un Vortice Polare a mille a novembre e dicembre, mentre quest’anno è tutta un’altra storia. Poi per carità, non è detto che nelle prossime settimane non si torni in quella direzione, ma almeno per ora gustiamoci ben altri scenari.

Scenari che promettono sorprese, sia in termini di freddo sia evidentemente in termini di nevicate. Sì, perché se certe proiezioni modellistiche dovessero realizzarsi la neve potrebbe cadere a bassissima quota in varie zone d’Italia. Per bassissima quota intendiamo le colline, però non possiamo escludere che sul Nord Italia possano esserci addirittura sorprendenti nevicate a quote pianeggianti.

Sembra tutto così strano, ma lo ripetiamo: in passato succedeva. E’ uno di quegli scenari che possono realizzarsi e che possono decretare l’avvio prematuro dell’Inverno. Lasciamo perdere, poi, chi sostiene che se dovesse far freddo a novembre e dicembre i due mesi successivi potrebbero scappar via all’insegna del clima mite. Non c’è scritto da nessuna parte, non è una regola. Non ci stancheremo mai di ripeterlo.

Fatto sta che nel corso dei prossimi 10 giorni l’Alta Pressione delle Azzorre migrerà verso nord, in realtà lo sta già facendo ma con effetti che ancora non possiamo percepire. Le percepiremo più avanti, non sembrano esserci dubbi a riguardo. La nostra ipotesi, quella di un’ultima decade di novembre all’insegna del freddo e della neve, sembra prendere corpo. Dovessimo sbagliarci pazienza, fatto sta che l’Inverno 2021/2022 potrebbe realmente riservarci non poche sorprese.