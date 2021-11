Dopo giorni di meteo estremo che hanno funestato ancora una volta il Sud ed in particolare il Sud, ora lo scenario volge finalmente al miglioramento. Un campo di alta pressione si espanderà da ovest ed abbraccerà tutta Italia, regalando condizioni di generale stabilità atmosferica.

Questa fase anticiclonica non appare destinata a durare, già nel weekend ci sarà un lento cambiamento. L’affondo di una saccatura dal Nord Europa spezzerà in due l’anticiclone, con il ramo principale che emigrerà verso l’Atlantico Settentrionale.

Aria fredda si metterà così in moto dalle nazioni più settentrionali del Continente verso le medie latitudini europee, coinvolgendo maggiormente le Isole Britanniche e la Francia. Sulla base di questa traiettoria, il riversamento dell’aria fredda alimenterà la formazione di una nuova depressione tra Iberia e Baleari.

Correnti umide affluiranno verso l’Italia già domenica, con l’avanguardia di un sistema perturbato che inizierà ad interessare le regioni più occidentali dell’Italia. Il peggioramento entrerà poi maggiormente in azione ad inizio settimana.

Il fulcro principale della circolazione depressionaria tenderà a rimanere sulla Penisola Iberica e l’Italia in questa fase non verrà raggiunta dall’aria fredda che invece si farà sentire sul Centro-Nord Europa con le prime avvisaglie di vero inverno.

Seconda irruzione fredda nel corso della settimana

Nel contempo resterà in piede il blocco anticiclonico ad ovest delle Isole Britanniche. Ci saranno quindi tutti i presupposti per un’evoluzione meteo che si preannuncia scoppiettante nel corso della prossima settimana, con risvolti invernali che potrebbero farsi importanti.

L’area ciclonica tra l’Iberia e le Baleari potrebbe infatti fungere da richiamo per una seconda imponente discesa di masse d’aria di natura artico-marittima. Questo affondo freddo, molto più organizzato, potrebbe puntare l’Italia, alimentando un profondo vortice ciclonico.

Se quest’evoluzione dovesse essere confermata, nella seconda parte della prossima settimana ci sarebbe una fase di maltempo pienamente invernale anche sul Mediterraneo. In tal senso, potrebbero crearsi le condizioni per nevicate fino a quote molto basse, soprattutto sul Nord Italia.