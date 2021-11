Sta cambiando, tutto o quasi. Anzi, diciamo tutto perché alla fin fine al momento di freddo non ne abbiamo avuto. Le condizioni meteo climatiche sono state pienamente autunnali, tanto a ottobre quanto a novembre.

Abbiamo avuto tanta, tantissima pioggia, anche troppa. Ma di neve, al di là delle ovvie nevicate su certi settori alpini, per ora non nulla. Stiamo parlando, chiaramente, di nevicate a quote interessanti, le nevicate capaci di imbiancare quote medio basse o magari collinari. Qualcuno obbietterà che non è ancora il momento, noi obbiettiamo che invece lo è eccome.

Da questo punto di vista le notizie sono buone, addirittura ottime. Perché i modelli previsionali, tutti, confermano lo stravolgimento degli scenari continentali. La circolazione sta cambiando, il riposizionamento di Alte e Basse Pressioni – come già evidenziato in vari approfondimenti – produrrà effetti a breve termine. Quando? Già nei prossimi giorni.

Sì, perché l’imminente peggioramento di metà settimana porterà la neve anche sull’Appennino, magari a quote medie, ma ci sarà. Poi, nel corso dell’ultimo fine settimana di novembre, la neve cadrà a quote via via più basse. Le proiezioni termiche confermano l’avvento d’aria fredda dal Circolo Polare Artico, chiaramente non sarà un’ondata di freddo eclatante ma basterà a far sì che sui monti i paesaggi divengano improvvisamente invernali.

Occhio però alle sorprese, perché localmente potrebbero esserci sconfinamenti a quote collinari o addirittura più giù. Ad esempio sul Nord Italia, ma occasionalmente persino sulle regioni centrali. L’aria fredda coinvolgerà maggiormente questi settori e sarà la prima vera invernata di quest’anno.

Un antipasto? Vedremo. I centri di calcolo internazionali continuano a dirci che il terremoto barico potrebbe non essere finito e nel corso della prima settimana di dicembre potremmo assistere a una nuova ondata artica. Forse più orientale, in quel caso il freddo riuscirebbe a spingersi facilmente anche al Sud Italia.

Sono ipotesi, ma fino a questo punto siamo stati in grado di individuare al meglio certi movimenti e confidiamo sul fatto che le ipotesi descritte qualche settimana fa si stanno puntualmente realizzando. Quindi confidiamo sul fatto che possa trattarsi di un Inverno davvero coi fiocchi. Soprattutto tra dicembre e gennaio.