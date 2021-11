Poco? Troppo? Ci si dovrebbe ragionare su, di certo in molte regioni d’Italia la pioggia è stata eccessiva, esagerata, dannosa. Lo sappiamo, è il meteo del nuovo millennio e tocca farsene una ragione.

Come detto qualche giorno fa avremmo preferito una tregua un po’ più lunga, invece no. L’Alta Pressione, per ora, non ha la minima intenzione di venire a trovarci con convinzione. Si sta posizionando in modo tale che anche nei prossimi 10 giorni difficilmente riuscirà a garantirci bel tempo.

Anzi, volendo essere più precisi è in atto quel terremoto barico che ci catapulterà da un giorno all’altro in pieno inverno. A fine novembre, dobbiamo ricordarlo, ci sta. Ci sta e dobbiamo prenderne atto. Anche perché in passato, di questi tempi, le prime nevicate a quote interessanti c’erano già state.

Ora richiamo di recuperare tutto insieme, ma questo è un altro discorso. Diciamo che dobbiamo prepararci anzitutto all’assalto perturbato di metà settimana e sarà un assalto ancora una volta che si farà sentire. Si farà sentire eccome, perché – carte alla mano – le precipitazioni dovrebbero risultare particolarmente abbondanti.

Trattandosi di un vortice ciclonico proveniente da ovest stavolta le aree più colpite dovrebbero essere quelle di ponente. Quindi le tirreniche, ma anche varie zone del Nord Italia e delle due Isole Maggiori. Abbiamo dato un’occhiata alle mappe inerenti gli accumuli di pioggia e dobbiamo confermarvi quantitativi importanti.

Cosa intendiamo per quantitativi importanti. Beh, ad esempio su varie zone delle tirreniche potrebbero cadere oltre 100 mm di pioggia. Diciamo che anche stavolta non mancherà occasione per nubifragi importanti, che localmente potrebbero assumere carattere temporalesco. Quindi occhio anche alle grandinate.

Poi ci sarà spazio per le nevicate. In Appennino e sulle Alpi, il ché ci dà modo di ricordarvi che la prossima settimana arriverà l’Inverno, per davvero. Ma prima focalizziamo l’attenzione sull’ondata di maltempo ormai imminente, perché andrà a confermare un novembre sicuramente estremo.